HOME WOMEN BEAUTY

Nagita Slavina Kepincut Jadi Investor Bisnis Perhiasan Valencia Tanoesoedibjo: Aku Suka Jewelry

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |10:49 WIB
Nagita Slavina Kepincut Jadi Investor Bisnis Perhiasan Valencia Tanoesoedibjo: Aku Suka Jewelry
Nagita Slavina. (Foto: MPI)
A
A
A

NAGITA Slavina salah satu selebriti Tanah Air yang telah memiliki banyak bisnis. Kini, dirinya mulai merambah bisnis perhiasan dengan menjadi investor perhiasan ISAGO. Nagita memutuskan untuk berinvestasi di ISAGO lantaran ia sangat menyukai produk perhiasan.

Di samping itu, jika dilihat dari sisi bisnisnya, Nagita Slavina menilai bisnis jewelry akan terus berkembang. Inilah yang membuatnya mantap untuk berinvestasi di ISAGO.

“Aku memang suka sama perhiasan dan aku melihat kedepannya bisnis jewelry di Indonesia masih berkembang banyak, khususnya di jenis yang ini (Lab-Grown Diamond),” kata Nagita Slavina selaku Investor ISAGO saat ditemui dalam acara Investor Gathering ISAGO di Park Hyatt Jakarta.

Nagita Slavina

ISAGO memang memberikan warna baru dalam dunia perhiasan Indonesia. ISAGO merupakan brand perhiasan yang menyediakan produk perhiasan mewah berbahan dasar 14K recycled gold dan Lab-Grown Diamond.

Dengan ini, Nagita Slavina percaya kedepannya ISAGO akan berkembang dengan pesat di Indonesia.

“Aku sih sudah cari tahu, ngobrol sama teman. Untuk Lab-Grown Diamond tuh berkembangnya masih banyak. Aku pengen juga berinvestasi di tempat aku yang juga senang pakainya. Senang lihat orang pakai barang yang cantik-cantik dan potensi growth-nya masih besar banget,” tutur Nagita Slavina.

Dengan demikian, istri Raffi Ahmad ini berharap ISAGO dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi solusi bagi mereka yang ingin belanja perhiasan.

“Ini kan sesuatu yang baru gitu ya Lab-Grown Diamond yang mungkin orang juga akan ‘apa sih bedanya’. Tapi yang jelas kita menawarkan value yang dibanding perhiasan-perhiasan lain yang enggak ada emasnya, enggak ada diamondnya. Mungkin ini akan jadi pertimbangan teman-teman untuk beli perhiasan,” ucap Nagita.

