4 Alasan Kenapa Kimchi Bisa Bantu Bikin Kulit Sehat dan Glowing

PENCINTA makanan atau pun penggemar budaya Korea, pasti sudah sangat familiar dengan kimchi. Ya, kimchi bisa dibilang memang jadi salah satu makanan khas Korea yang terpopuler di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Sayuran fermentasi satu ini selalu hadir di setiap hidangan atau piring makan orang Korea. Bagi yang belum familiar, kimchi adalah makanan fermentasi yang terbuat dari sawai putih dan berbagai bumbu seperti gula, garam, bawang merah, bawang putih, jahe, dan bubuk cabai.

Menariknya, selain enak sebagaimana dijelaskan oleh ahli Dermatologi Kosmetik dan dokter Klinik Citrine, Dr. Niti Gaur, MD, kimchi diketahui dapat memberikan beberapa manfaat bagi kulit loh! Tidak heran jika rata-rata masyarakat Korea punya kulit wajah yang bersih, bebas jerawat, halus, dan terhidrasi dengan baik.

Melansir dari NDTV Food, Selasa (26/3/2024) berikut adalah beberapa kandungan dalam kimchi yang memiliki manfaat untuk kesehatan kulit.

1. Probiotik: Kimchi mengandung banyak probiotik, yaitu bakteri baik yang membantu menjaga kesehatan usus. Keseimbangan mikrobioma usus, terbukti berperan penting dalam kesehatan kulit. Probiotik membantu mengurangi peradangan pada kulit dan mengatasi jerawat serta memperbaiki kondisi eksim.