HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Kemoterapi Preventif? Pengobatan yang Dilakukan Kate Middleton Usai Divonis Kanker

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |16:55 WIB
Mengenal Kemoterapi Preventif? Pengobatan yang Dilakukan Kate Middleton Usai Divonis Kanker
Mengenal kemoterapi preventif. (Ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

PRINCESS of Wales Kate Middleton baru saja membagikan kabar yang mengejutkan dunia usai dirinya sempat hilang dari publik untuk beberapa bulan terakhir.

Usai dikabarkan menjalankan operasi perut, kini Kate Middleton kembali ke publik dengan membawa kabar kurang menyenangkan tentang kesehatannya. Ibu tiga anak itu mengungkap bahwa dirinya mengidap kanker.

Istri Pangeran William itu pun mengaku bahwa dirinya harus pulih total usai operasi perut, lalu bisa menjalankan pengobatan untuk kankernya dengan melakukan kemoterapi preventif.

Lantas apa itu kemoterapi preventif?

Menurut ahli Onkologi Medis dan Direktur Program Kelangsungan Hidup Kanker di NYU Langone Perlmutter Cancer Center, Marleen Meyers, kemoterapi preventif merupakan pengobatan untuk menurunkan risiko kambuhnya kanker.

Kemoterapi

“Kemo preventif terkadang digunakan setelah kanker primer diangkat untuk menurunkan risiko kambuhnya kembali,” kata Marleen Meyers, dikutip dari Vogue, Selasa (26/2/2024).

Marleen Meyers mengungkap bahwa tindakan ini sering diberikan oleh beberapa rumah sakit untuk membasmi sel-sel kanker yang masih sangat kecil. Khawatirnya jika tak segera dibasmi, sel tersebut akan berkembang kembali menjadi ganas.

“Kami sering memberikannya pada beberapa jenis kanker untuk mencoba membasmi sel-sel mikroskopis yang tidak terlihat pada scan tetapi dapat tumbuh jika tidak diobati,” ujarnya.

Meskipun ada beberapa tindakan lain yang bisa dilakukan untuk mengobati kanker, kemoterapi dianggap lebih ampuh untuk meminimalisir risiko kekambuhan di kemudian hari. Kemoterapi preventif ini juga bisa dilakukan untuk beberapa jenis kanker seperti kanker payudara, ovarium, dan usus besar.

