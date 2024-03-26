Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bahaya Berpuasa Tanpa Sahur, Bisa Ganggu Imunitas Tubuh

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |10:00 WIB
Bahaya Berpuasa Tanpa Sahur, Bisa Ganggu Imunitas Tubuh
Dampak puasa tanpa sahur. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEBELUM berpuasa di bulan Ramadan, umat Muslim dianjurkan untuk bersantap sahur terlebih dahulu. Selain menjadi sunnah Rasulullah SAW, makan sahur sebelum berpuasa bisa menambah energi dan membantu tubuh tetap kuat saat menahan lapar dan haus lebih dari 12 jam.

Meskipun melewatkan sahur tak berdosa, namun sebaiknya Anda tidak melakukannya. Sebab, melewatkan sahur sebelum berpuasa bisa mendatangkan bahaya bagi tubuh. Lantas, apa saja bahayanya bila melewatkan santap sahur sebelum berpuasa?

Melansir Health X Change, Selasa (26/3/2024), melewatkan sahur akan memperpanjang masa puasa. Hal ini lantaran tubuh Anda harus bergantung pada makanan sebelumnya untuk memberi semua nutrisi dan energi hingga berbuka puasa.

Karena puasa selama belasan jam, Anda cenderung merasa dehidrasi dan lelah di siang hari bila tak makan dan minum yang cukup saat sahur. Saat berpuasa, sahur akan menjadi salah satu makanan utama dan menggantikan sarapan Anda.

Berpuasa

Dilansir Daily Sabah, Sıla Bilgili Tokgöz, Ahli Nutrisi mengatakan tak sahur sebelum berpuasa bisa berpengaruh pada kondisi imunitas tubuh.

“Pastikan Anda bangun untuk sahur. Melewatkan sahur juga dapat menekan sistem kekebalan tubuh,” kata Tokgöz.

Selain mempengaruhi imunitas tubuh, melewatkan sahur juga bisa berdampak pada gula darah. Masalah pencernaan pun bisa jadi ancaman bila tak makan sahur sebelum berpuasa.

“Jika tidak (sahur), Anda mungkin merasa lemah dan lelah atau menderita gula darah rendah dan sembelit di siang hari," tuturnya.

Sahur dengan Menu Bergizi

Tokgöz pun mengungkap ada baiknya masyarakat tetap sahur dan mengonsumsi makanan yang bergizi dan kaya akan vitamin. Tokgöz mengatakan bahwa bagi tubuh dan terutama sistem kekebalan tubuh, ada tiga vitamin dan mineral yang paling penting yakni seng, vitamin A, dan vitamin C.

Halaman:
1 2
      
