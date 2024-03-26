Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kenapa Wanita yang Hamil Tua Sering Kram? Ini Alasannya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |04:00 WIB
Kenapa Wanita yang Hamil Tua Sering Kram? Ini Alasannya
Mengapa ibu hamil tua kerap alami keram? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEORANG wanita pasti mengalami beberapa perubahan selama kehamilan, salah satunya muncul rasa kram perut terutama kehamilan trimester 3.

Meskipun tergolong normal, namun sebaiknya Ibu mengetahui penyebab dan cara mengatasi kram perut saat hamil agar tidak mengganggu kenyamanan saat melakukan aktivitas. Menurut Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dr Ardiansjah Dara Sjahruddin, SpOG ketika ibu hamil mengaoami hal itu tidak boleh mager atau malas gerak.

“Ketika usia kehamilan sembilan bulan, secara alami janin di dalam kandungan itu mulai turun memasuki rongga panggul ya,” ujar dr Dara dalam cuitannya di X @dokterdara, Selasa (25/3/2024).

Ibu Hamil

Dokter Dara menjelaskan di dalam rongga panggul ini terdapat banyak serabut-serabut sarat yang disebut dengan serabut saraf frankhauser. Kalau ketekan sama kepala janin akan memunculkan kontraksi.

“Makanya saat kehamilan masuk sembilan bulan muncul kontraksi palsu. Semakin turun ke bawah, kontraksi akan semakin kencang,” tuturnya.

Menurut dr Dara kontraksi mendorong bayi ke bawah. Nanti akan semakin kencang kontraksinya, semakin ketekan ke bawah, makin kuat, dan nyeri yang dirasakan sampai terjadilah persalinan. Untuk itu, dr Dara meminta kepada para bumil untuk tidak mager saat hamil. Terutama saat kehamilan yang sudah tua.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement