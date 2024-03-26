Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Separation Anxiety, Penyakit yang Menyerang Bayi 16 Bulan Usai Ditinggal Ibunya Berlibur

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |22:00 WIB
Mengenal Separation Anxiety, Penyakit yang Menyerang Bayi 16 Bulan Usai Ditinggal Ibunya Berlibur
Mengenal separation anxiety. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BELUM lama ini viral di media sosial, seorang bayi bernama Jailyn berusia 16 bulan meninggal dunia usai ditinggal ibunya berlibur selama 10 hari dengan seorang pria ke Detroit dan Puerto Rico. Ahli Patologi Forensik, Elizabeth Mooney mengatakan Jailyn mengalami separation anxiety pada hari-hari terakhir kematiannya yang menyiksa.

Berkaca dari kejadian Jailyn, apa itu separation anxiety?

Dilansir dari laman Mayo Clinic, Selasa (26/3/2024) separation anxiety merupakan gangguan kecemasan berpisah yang biasanya dialami oleh bayi atau balita. Pada beberapa anak, kecemasan berpisah adalah tanda dari kondisi serius yang dikenal sebagai gangguan kecemasan perpisahan.

Jika kondisi ini terjadi berkepanjangan atau secara intens, maka dapat mengganggu aktivitas sehari-harinya seperti termasuk serangan panik atau gangguan masalah lain. Kondisi ini paling sering berhubungan dengan kecemasan anak tentang orangtuanya, tetapi juga bisa berhubungan dengan pengasuhnya.

Bayi 16 bulan terkena separation anxiety

Kebanyakan kasus terjadi ketika anak ditinggal oleh orangtuanya saat berpergian seperti meninggalkan rumah atau bekerja. Gejala yang ditimbulkan berupa kekhawatiran berlebih saat ditinggal orangtua, menolak jauh dari rumah, tidak ingin sendirian, mengalami mimpi buruk berulang tentang perpisahan, dan sakit kepala atau sakit perut ketika berpisah dengan orang yang disayangnya.

Gangguan kecemasahan seperti ini dapat dikaitkan dengan gangguan panik atau serangan panik yang terjadi berulang secara intens dan ketakutan yang memuncak hingga waktu beberapa menit. Sedangkan penyebabnya terkadang akibat stres hidup berpisah dengan orang yang dicintainya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement