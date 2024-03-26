Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Benarkah Demam Berdarah Itu Menular? Ini Fakta Lengkapnya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |06:45 WIB
Benarkah Demam Berdarah Itu Menular? Ini Fakta Lengkapnya
Ilustrasi demam berdarah ( Foto: Times Of India)
A
A
A

BENARKAH demam berdarah itu menular? Ini fakta lengkapnya bagi yang belum tahu. Apalagi ini masuk sebagai penyakit parah yang mengancam jiwa.

Gejalanya tersebut dapat merusak dinding pembuluh darah kecil, menyebabkan kebocoran, dan menghambat kemampuan darah untuk membeku.

Demam berdarah

Lantas benarkah demam berdarah itu menular? Ini fakta lengkapnya yang diungkapkan oleh peneliti. Penularan beberapa demam berdarah dari orang ke orang dapat terjadi ketika virus menyebar ke manusia dengan melakukan kontak hewan atau serangga yang terinfeksi.

Salah satunya digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Sedangkan penularan virus dari orang ke orang bisa terjadi. Hal ini pasien yang terjangkit demam berdarah seringkali melalui kontak langsung atau di fasilitas kesehatan tanpa prosedur pengendalian infeksi yang memadai.

Namun, penelitian lebih lanjut penularan dari orang ke orang bakal diteliti lebih lanjut. Sebab, beberapa demam berdarah akibat virus disebarkan melalui gigitan nyamuk atau kutu.

Yang lainnya menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi, seperti darah, air liur atau air mani. Beberapa jenis virus dapat terhirup dari kotoran atau urin tikus yang terinfeksi.

Jika Anda bepergian ke daerah di mana demam berdarah tertentu sering terjadi, Anda dapat tertular di sana tetapi tidak menunjukkan gejala sampai Anda kembali ke rumah. Tergantung pada jenis virusnya, diperlukan waktu dua hingga 21 hari hingga gejala muncul.

