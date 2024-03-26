Fogging Dianggap Tidak Efektif dalam Atasi DBD, Ini Penjelasannya

KASUS Demam Berdarah Dengue (DBD) saat ini sedang mengalami peningkatan di sejumlah wilayah Indonesia. Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI per 1 Maret 2024 terdapat 16 ribu kasus DBD yang terjadi di 213 Kabupaten/Kota, selain itu tercatat pula 124 kasus kematian.

Celakanya, upaya pencegahan DBD dengan melakukan fogging saat ini sudah dinilai tidak efektif dalam pemberantasan nyamuk Aedes Aegypti. Hal itu disampaikan oleh Dokter sekaligus Staf Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan Kemenkes RI, dr Alvin Saputra yang menegaskan tindakan fogging hanya membuang-buang uang.

“Udah gak jaman pakai fogging, disemprot-semprot tapi gak ngerti yang disemprot juga apa, nah inilah yang dianggap sangat tidak efektif. Pertama, nomor satu buang uang, kedua pembuat polusi udara dan ketiga nyamuknya mati tapi sarangnya nggak,” kata dr Alvin saat ditemui belum lama ini di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin 25 Maret 2024.

Tidak hanya itu, dr Alvin juga menjelaskan yang dimaksudkan tidak efektif adalah sarang nyamuk seperti jentik tidak bisa dibasmi menggunakan fogging. Sebab dia berada di dalam air dan fogging tidak bisa menembus ke dalamnya.

Maka sangat disayangkan, jika fogging terus digencarkan tetapi sarang nyamuk tersebut tetap ada atau bahkan terus berkembang. Oleh karena itu, dr Alvin menyarankan agar masyarakat lebih memfokuskan upaya pemberantasan nyamuk menggunakan cara lain yaitu 3M Plus.

“Jadi sekarang fokus aja pemberantasan sarang nyamuk itu sudah bisa dilakukan dengan 3M yang pasti udah sering terdengar,” ucap dr Alvin.

Caranya, dengan Menguras tempat penampungan air agar tidak menjadi sarang penyebaran jentik, menutup tempat-tempat penampungan air, dan mendaur ulang berbagai barang atau sampah yang berpotensi dijadikan tempat nyamuk Aedes Aegypti berkembang biak.