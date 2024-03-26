Harga Tiket Pesawat Kian Menggila, Sandiaga: Ketersediaan Armada Kita Tertinggal dari Negara Lain

MEROKETNYA harga tiket pesawat domestik yang semakin menggila terus jadi sorotan masyarakat.

Banyak orang membandingkan penerbangan ke luar negeri jauh lebih murah ketimbang bepergian di negeri sendiri. Sungguh fenomena aneh yang sangat miris bikin hati teriris.

Terkait hal itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan, salah satu penyebab kenaikan harga tiket pesawat domestik mahal karena jumlah armada pesawat yang berkurang dibanding sebelum pandemi.

Menurutnya, dibanding negara lain, Indonesia sangat jauh tertinggal dalam hal jumlah ketersediaan pesawat.

“Jadi, ini yang kita tertinggal dengan negara lain. Sebelum pandemi ada 700 pesawat, sekarang di angka 400 lebih, kita ada di sekitar 65 persen, tahun ini berharap bisa naik hingga 70 persen. Sementara di negara lain sudah 90 hingga 100 persen, bahkan ada yang melebihi angka sebelum pandemi,” ucap Sandi.

Menurut dia, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk masalah kenaikan harga tiket pesawat domestik. Pihaknya juga sudah melapor kepada presiden untuk mengatasi hal tersebut.

“Perlu ada langkah kolaboratif yang harus kita hadirkan sehingga solusi seperti yang dilakukan di Indonesia Timur melalui program block seat itu bisa dihadirkan juga untuk wilayah tengah dan barat,” jelasnya.