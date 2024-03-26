Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Takjub Lihat Karya Kreator Indonesia, Sandiaga Pastikan Siap Bersaing di Kancah Dunia

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |18:23 WIB
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri acara Temu Bisnis Optimalisasi Kekayaan Intelektual Lokal yang berlangsung di Balairung Balairung Soesilo Soedarman, Kementerian Pariwisata, Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Dalam kesempatan itu, Sandiaga sempat melihat-lihat produk dari kreator kekayaan intelektual lokal. Ia juga sempat berbincang dengan para kreator tersebut.

Sandiaga mengaku takjub dengan karya-karya para kreator Indonesia yang sangat kreatif dan inovasi.

World class, kelas dunia (produk kekayaan intelektual lokal) sudah sanggup bersaing (luar negeri) dari Gundala sampai Si Juki, dari Fun Cican sampai Milk Mocca Bear,” ujar Sandiaga saat ditemui di Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Melihat karya para kreator kekayaan intelektual lokal yang luar biasa, ia pun mengajak generasi muda untuk meningkatkan kreativitas.

“Ternyata dari sebuah ilustrasi yang simpel kayak Mickey Mouse, sekarang sudah menjadi perusahaan besar dengan nilai kapitalisasi pasar 200 miliar dolar. Nah ini bisa juga jadi sumber inspirasi bagi para anak muda calon kreator kekayaan intelektual lokal,” katanya.

Nantinya para kreator muda itu akan difasilitasi dari segi pemasaran sejumlah produk oleh pemerintah.

Halaman:
1 2
      
