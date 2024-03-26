Janji Fasilitasi Produk Kekayaan Intelektual, Sandiaga: Produk Anak Bangsa Harus Kita Support

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno membuka kegiatan Temu Bisnis Optimalisasi Kekayaan Intelektual (KI) Lokal. Acara tersebut berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Selasa (26/3/2024).

Pada kesempatan itu, Sandiaga berjanji Kemenparekraf akan memfasilitasi pemasaran sejumlah produk yang dihasilkan oleh para kreator kekayaan intelektual dengan BUMN, BUMN, dan anak perusahaan lainnya.

“Bersama BUMN kami mendorong kekayaan intelektual lokal ini dapat dimanfaatkan untuk produk-produk BUMN, BUMD dan anak perusahaan untuk branding, promosi pembuatan produk, membangkitkan semangat penggunaan produk buatan Indonesia,” ujar Sandiaga.

Ia menambahkan, temu bisnis ini merupakan komitmen Kemenparekraf untuk mengembangkan komersialisasi kekayaan intelektual lokal sehingga bisa bersaing dengan kekayaan intelektual internasional.

"Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. dan produk-produk buatan anak bangsa ini harus terus dorong, kita support untuk fasilitasi kreator dan dunia usaha serta BUMN dan kementerian," tambahnya.

Menurut dia, hal tersebut untuk mendorong Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).