Duh! Pesawat Putar Balik karena Ditabrak Burung, padahal Baru Take Off

PESAWAT Aegean Airlines rute Athena-London terpaksa putar balik ke bandara keberangkatan setelah ditabrak burung pada Kamis, 21 Maret 2024 lalu.

Pilot pesawat Airbus A321 bernomor penerbangan A3606 itu mengambil keputusan untuk kembali meski pesawat baru saja lepas landas alias take off.

Pesawat tujuan Bandara London Gatwick (LGW) itu awalnya masih dalam proses naik di wilayah Athena saat kejadian terjadi.

BACA JUGA: Ternyata Ini Penyebab Telinga Sering Terasa Sakit saat Naik Pesawat

Saat di ketinggian 17.000 kaki, awak pesawat kemudian melakukan negosiasi untuk kembali langsung ke Bandara Internasional Athena Eleftherios Venizelos (ATH).

Pendaratan kembali dilakukan kurang lebih 20 menit setelah awal pemberangkatan. Pesawat mendarat dengan selamat tanpa ada insiden lebih lanjut.

Awak pesawat tidak mengumumkan keadaan darurat resmi dan kembali ke pesawat sesuai prosedur operasi normal.

Data penerbangan menunjukkan bahwa penerbangan Aegean A3606 berangkat tepat waktu dari Athena dan menetapkan arah secara normal.

Berangkat pada pukul 07.17 dan kembali pada 07.26 waktu setempat, hanya sembilan menit kemudian.

Mengutip Aviation Source News, pesawat yang melakukan rotasi A3606 ke London Gatwick adalah Airbus A321-200N, registrasi SX-NAL. Ini adalah pesawat berbadan sempit berumur satu tahun milik maskapai Yunani Aegean Airlines.

Tingkat kerusakan pada pesawat tersebut belum diungkapkan, namun pesawat pengganti telah dikumpulkan untuk melaksanakan penerbangan A3606.