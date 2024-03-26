Misteri Lenyapnya Dusun Legetang dalam Semalam, Ratusan Jiwa Terkubur Hidup-Hidup

DUSUN Legetang di wilayah Dieng, Jawa Tengah telah hilang misterius 69 tahun silam bersama dengan ratusan orang warganya.

Legetang diketahui berada di kawasan Desa Pekasiran, sebuah desa di pegunungan Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.

Konon katanya, dusun ini rata dengan tanah lantaran tertimbun longsoran bersama dengan 450 jiwa warganya. Longsoran tersebut berasal dari Gunung Pengamun-amun pada 17 April 1955.

Kabarnya, menurut tokoh masyarakat Desa Pekasiran tragedi hilangnya dusun Legetang terjadi pada malam hari saat musim hujan. Longsoran tanah itu pun menimbun rata warga kampung yang sedang terlelap tidur.

Lantaran letaknya hanya berjarak sekitar satu kilometer dari pusat Desa Pekasiran, suara gemuruh longsor terdengar jelas. Meski terdengar sangat jelas, warga Pekasiran tak ada yang berani mendekat.

Sebab, kabarnya tanah di Pegunungan Pengamun-amun masih bergerak. Dan di pagi hari saat warga hendak pergi ke ladang atau merumput tahu jika desa Legetang sudah rata dengan tanah.

Warga yang mengetahuinya sontak menangis meratapi sanak saudara yang tinggal di Dusun Legetang. Bahkan, diketahui tinggi material tanah yang menimbun desa itu mencapai lebih dari dua meter.