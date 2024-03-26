Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Misteri Lenyapnya Dusun Legetang dalam Semalam, Ratusan Jiwa Terkubur Hidup-Hidup

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |12:00 WIB
Misteri Lenyapnya Dusun Legetang dalam Semalam, Ratusan Jiwa Terkubur Hidup-Hidup
Tugu peringatan tragedi bencana di Dusun Legetang (Foto: Instagram/@anjar_zenpg)
A
A
A

DUSUN Legetang di wilayah Dieng, Jawa Tengah telah hilang misterius 69 tahun silam bersama dengan ratusan orang warganya.

Legetang diketahui berada di kawasan Desa Pekasiran, sebuah desa di pegunungan Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.

Konon katanya, dusun ini rata dengan tanah lantaran tertimbun longsoran bersama dengan 450 jiwa warganya. Longsoran tersebut berasal dari Gunung Pengamun-amun pada 17 April 1955.

Kabarnya, menurut tokoh masyarakat Desa Pekasiran tragedi hilangnya dusun Legetang terjadi pada malam hari saat musim hujan. Longsoran tanah itu pun menimbun rata warga kampung yang sedang terlelap tidur.

Infografis Desa Adat Wisata

Lantaran letaknya hanya berjarak sekitar satu kilometer dari pusat Desa Pekasiran, suara gemuruh longsor terdengar jelas. Meski terdengar sangat jelas, warga Pekasiran tak ada yang berani mendekat.

Sebab, kabarnya tanah di Pegunungan Pengamun-amun masih bergerak. Dan di pagi hari saat warga hendak pergi ke ladang atau merumput tahu jika desa Legetang sudah rata dengan tanah.

Warga yang mengetahuinya sontak menangis meratapi sanak saudara yang tinggal di Dusun Legetang. Bahkan, diketahui tinggi material tanah yang menimbun desa itu mencapai lebih dari dua meter.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/406/3014073/sandiaga-dorong-dieng-caldera-race-2024-bangkitkan-ekonomi-dan-buka-lapangan-kerja-wIOjV8qKb1.JPG
Sandiaga Dorong Dieng Caldera Race 2024 Bangkitkan Ekonomi dan Buka Lapangan Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/406/2998833/viral-penampakan-ngeri-wisata-dieng-macet-parah-netizen-ogah-ke-sana-lagi-a2Z8HX6B0c.JPG
Viral Penampakan Ngeri Wisata Dieng Macet Parah, Netizen: Ogah ke Sana Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/406/2944681/dieng-macet-parah-saat-libur-natal-2023-netizen-udah-kayak-jakarta-aja-7c3n131WJ5.JPG
Dieng Macet Parah saat Libur Natal 2023, Netizen : Udah Kayak Jakarta Aja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/406/2929188/kisah-tragis-dusun-legetang-kampung-yang-lenyap-oleh-ganasnya-alam-dalam-semalam-Qiu3Uzl1Nc.JPG
Kisah Tragis Dusun Legetang, Kampung yang Lenyap oleh Ganasnya Alam dalam Semalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/406/2923481/menguak-mitos-sumur-jalatunda-dieng-yang-konon-bisa-kabulkan-keinginan-hYEFAchPFe.JPG
Menguak Mitos Sumur Jalatunda Dieng yang Konon Bisa Kabulkan Keinginan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/21/406/2834566/dieng-culture-festival-2023-resmi-ditiadakan-ternyata-ini-penyebabnya-Jg0ie2vJwH.JPG
Dieng Culture Festival 2023 Resmi Ditiadakan, Ternyata Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement