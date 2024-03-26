Viral Naik Pesawat Susi Air Jakarta-Bandung Lebih Murah dari Kereta Cepat Whoosh, Berikut Faktanya!

MEDIA sosial diramaikan oleh sebuah video yang memperlihatkan perbandingan antara menggunakan pesawat Susi Air dan kereta cepat Whoosh, rute Jakarta-Bandung. Dikatakan, perjalanan dengan pesawat jauh lebih cepat dan murah. Bagaimana faktanya?

Video tersebut diunggah oleh akun X (Twitter) @Sulaya_tweet, di mana dijelaskan bahwa menggunakan pesawat Susi Air rute Jakarta-Bandung hanya dikenakan tarif Rp500 ribu. Sedangkan menggunakan kereta cepat Whoosh dikenakan tarif Rp700 ribuan.

“Naik Kereta Cepat Whoos Rute Jkt – Bdg Tiket 700rban Durasi prjalanan 1 jam Pmberhentian di stasiun Tegalluar kab.Bdg. Trsisa 17,4km dr Kota Bdg. Naik Susi Air Rute Jkt – Bdg Tiket 500rban Durasi perjalanan 20 menit turun di Bandara Kota Bdg,” tulis keterangan unggahan video tersebut.

Namun, dalam informasi yang disampaikan dalam video tersebut tidak disebutkan tarif tiket kereta cepat Whoosh.

(Foto: X/@Sulaya_tweet)

Hanya saja yang perekam bandingkan tarif pesawat Susi Air rute Jakarta-Bandung dengan tiket first class kereta cepat.

“Jakarta ke Bandung naik pesawat. Mari kita coba naik Susi Air dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta ke Bandara Husein Sastranegara di Bandung. Waktu check-in gak cuma barang kita yang ditimbang, tapi kitanya juga harus naik timbangan buat tahu berat totalnya. Di Bandara Halim, Susi Air punya lounge dan gate khusus,” ucap pria dalam video tersebut.

Disebutkan bahwa rute Jakarta-Bandung menggunakan Susi Air menggunakan pesawat jenis Cessna Grand Caravan 208B. Pesawat tersebut hanya mampu membawa 12 penumpang dalam satu kali perjalanan.