HOME WOMEN TRAVEL

Mengenal Tradisi Tato Samoa Berusia Ribuan Tahun Berikut Maknanya

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |07:27 WIB
Mengenal Tradisi Tato Samoa Berusia Ribuan Tahun Berikut Maknanya
Pria Samoa bertato (Foto: OpenArt)
A
A
A

BERADA di antara Fiji dan Tonga, Samoa merupakan rumah bagi sekitar 200.000 orang dan memiliki keindahan, sejarah, serta tradisi yang luar biasa. Salah satu budaya Samoa yang paling menonjol adalah seni tato suku Samoa atau 'tatau'.

Tatau telah menjadi bagian penting dari budaya Samoa selama lebih dari 3.000 tahun dan masih digunakan sebagai ritual peralihan bagi para pria dan wanita muda hingga saat ini. Tato jadi simbol kedewasaan dan ketahanan dalam melindungi keluarga.

Alat yang digunakan untuk membuat tato adalah 'sisir tato', di mana ujung sisir logam dicelupkan ke dalam tinta dan ditorehkan ke dalam kulit menggunakan palu.

Pola garis dan titik yang dihasilkan dapat menjadi sangat simbolis bagi orang Samoa, yang sering kali merepresentasikan perjalanan luar biasa yang dilakukan nenek moyang mereka untuk menemukan pulau-pulau di Asia Tenggara ribuan tahun yang lalu.

Pria Samoa

(Foto: wearecravingadventure.com)

Tato dapat menjangkau seluruh tubuh, tetapi biasanya memanjang dari pinggang hingga lutut bagi pria dan dari pinggang hingga paha bagi wanita.

Melansir dari News.com.au, seorang jurnalis yang baru saja melakukan perjalanan ke Samoa menanyakan kepada Logo, seorang penduduk setempat yang menjelaskan bahwa meskipun pembuatan tato adalah pengalaman yang sangat menyakitkan bagi orang Samoa, itu juga merupakan cara untuk mengekspresikan karakter mereka yang tangguh.

Logo mengatakan bahwa proses pembuatan tato sangat menyakitkan, dengan mungkin memakan waktu hingga 12 sesi, dan orang harus menahan rasa sakitnya selama berminggu-minggu.

Tidak diizinkan untuk mengambil obat pereda nyeri, membuat tato menunjukkan betapa kerasnya seseorang bekerja untuk keluarganya.

Halaman:
1 2
      
