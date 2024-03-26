Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ternyata Ini Penyebab Telinga Sering Terasa Sakit saat Naik Pesawat

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |06:51 WIB
Ternyata Ini Penyebab Telinga Sering Terasa Sakit saat Naik Pesawat
Ilustrasi (Foto: Pixabay)
A
A
A

KETIKA naik pesawat terutama saat baru lepas landas tau take off, biasanya telinga Anda akan terasa tersumbat, berdenging bahkan seketika sakit. Kenapa bisa begitu?

Sakit telinga rupanya lebih disebabkan karena ada perubahan tekanan udara di dalam telinga dengan udara luar.

Bila fatal, perubahan tekanan ini dapat membuat telinga terasa sangat sakit, sehingga tidak nyaman dalam perjalanan udara.

Fenomena seperti ini lazimnya disebut tinitus. Tinitus adalah suatu kondisi gendang telinga mengalami tekanan.

Tekanan di telinga tengah dan di lingkungan tidak sama, fenomena ini sering terjadi terutama pada saat pesawat take off dan landing.

Mengutip Vinmec, telinga mengalami kondisi ini lebih disebabkan oleh perbedaan tekanan udara di pesawat.

Infografis Jendela Pesawat

Sering kali aktivitas seperti menguap, menelan, atau mengunyah permen karet dapat menyeimbangkan kembali perbedaan tekanan itu. Namun, jika kasusnya terlalu parah maka perlu penanganan dokter.

Telinga berdengung saat terbang bisa terjadi pada salah satu atau kedua telinga. Tanda dan gejala umum meliputi, ketidaknyamanan atau nyeri sedang, terasa tersumbat, dan gangguan pendengaran ringan sampai sedang di telinga.

Kondisi ini bisa lebih parah, seperti terjadi gangguan pendengaran sedang hingga berat, suara bising di telinga, merasa pusing, telinga berdarah. Jika rasa tidak nyaman berlanjut selama beberapa hari, atau gejalanya parah, temui dokter spesialis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/549/3139108/5_pakaian_yang_bikin_penumpang_diusir_dari_pesawat_provokatif_hingga_terbuka-J9qk_large.jpg
5 Pakaian yang Bikin Penumpang Diusir dari Pesawat, Provokatif hingga Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/549/3137407/5_alasan_banyak_orang_menghindari_penerbangan_transit_walaupun_murah-KUDG_large.jpg
5 Alasan Banyak Orang Menghindari Penerbangan Transit Walaupun Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/549/3134698/qatar_airways_pecat_awak_kabinnya_yang_ketahuan_curi_ponsel_penumpang-dC15_large.jpg
Qatar Airways Pecat Awak Kabinnya yang Ketahuan Curi Ponsel Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/406/3120037/ada_penumpang_meninggal_di_pesawat_apa_yang_harus_dilakukan_kru_pesawat-PA0D_large.jpg
Ada Penumpang Meninggal di Pesawat, Apa yang Harus Dilakukan Kru Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/549/3106399/pendaratan_darurat_egypt_air_di_bandara_kufra_jadi_simbol_kebangkitan_penerbangan_libya-GSn8_large.jpg
Pendaratan Darurat Egypt Air di Bandara Kufra Jadi Simbol Kebangkitan Penerbangan Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/549/3104346/mitos_atau_fakta_benarkah_air_minum_di_kabin_pesawat_tidak_steril-sbpT_large.jpg
Mitos atau Fakta, Benarkah Air Minum di Tangki Kabin Pesawat Tidak Steril?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement