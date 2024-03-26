Ternyata Ini Penyebab Telinga Sering Terasa Sakit saat Naik Pesawat

KETIKA naik pesawat terutama saat baru lepas landas tau take off, biasanya telinga Anda akan terasa tersumbat, berdenging bahkan seketika sakit. Kenapa bisa begitu?

Sakit telinga rupanya lebih disebabkan karena ada perubahan tekanan udara di dalam telinga dengan udara luar.

Bila fatal, perubahan tekanan ini dapat membuat telinga terasa sangat sakit, sehingga tidak nyaman dalam perjalanan udara.

Fenomena seperti ini lazimnya disebut tinitus. Tinitus adalah suatu kondisi gendang telinga mengalami tekanan.

Tekanan di telinga tengah dan di lingkungan tidak sama, fenomena ini sering terjadi terutama pada saat pesawat take off dan landing.

Mengutip Vinmec, telinga mengalami kondisi ini lebih disebabkan oleh perbedaan tekanan udara di pesawat.

Sering kali aktivitas seperti menguap, menelan, atau mengunyah permen karet dapat menyeimbangkan kembali perbedaan tekanan itu. Namun, jika kasusnya terlalu parah maka perlu penanganan dokter.

Telinga berdengung saat terbang bisa terjadi pada salah satu atau kedua telinga. Tanda dan gejala umum meliputi, ketidaknyamanan atau nyeri sedang, terasa tersumbat, dan gangguan pendengaran ringan sampai sedang di telinga.

Kondisi ini bisa lebih parah, seperti terjadi gangguan pendengaran sedang hingga berat, suara bising di telinga, merasa pusing, telinga berdarah. Jika rasa tidak nyaman berlanjut selama beberapa hari, atau gejalanya parah, temui dokter spesialis.