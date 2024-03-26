Luncurkan Program Berkah, Sandiaga Gandeng Puluhan Mitra Co-Branding Wonderful Indonesia

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan program bertajuk 'Berkah' atau Belanja Ekstra Murah untuk produk-produk dari mitra Co-Branding Wonderful Indonesia.

Sandiaga menjelaskan, program Berkah merupakan upaya win-win solution bagi para mitra Co-Branding untuk mempromosikan barang dan jasa kepada masyarakat Indonesia di tengah meningkatnya kebutuhan pasar secara signifikan saat Ramadan dan Lebaran.

“Memang biasanya tiap tahun kalau mau penghujung bulan suci Ramadan itu harga-harga pada naik, karenanya kita langsung meluncurkan program BERKAH, Belanja Ekstra Murah untuk produk-produk mitra Co-Branding Wonderful Indonesia,” kata Sandi, mengutip laman Kemenparekraf.

Program 'Berkah' ini melibatkan 26 jenama mitra Co-Branding Wonderful Indonesia di antaranya Agoda; Atsiri; Avoskin; Batavia Cafe; Bakmi Naga; Bejo; Bobocabin; Bobopod; Dusun Bambu; Grab; HeHa Forest; HeHa Ocean View; HeHa Sky View; HeHa Stone Valley; HeHa Waterfall; juga Hollycow!.

Selain itu Hydrococo; KinderKloud; Sea Safari Cruise; Sila Tea House; Silverqueen; The Palace; Trac; W’Dank; Whitehorse juga Atlas Beach Club.