Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Luncurkan Program Berkah, Sandiaga Gandeng Puluhan Mitra Co-Branding Wonderful Indonesia

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |06:15 WIB
Luncurkan Program Berkah, Sandiaga Gandeng Puluhan Mitra Co-Branding Wonderful Indonesia
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan program bertajuk 'Berkah' atau Belanja Ekstra Murah untuk produk-produk dari mitra Co-Branding Wonderful Indonesia.

Sandiaga menjelaskan, program Berkah merupakan upaya win-win solution bagi para mitra Co-Branding untuk mempromosikan barang dan jasa kepada masyarakat Indonesia di tengah meningkatnya kebutuhan pasar secara signifikan saat Ramadan dan Lebaran.

“Memang biasanya tiap tahun kalau mau penghujung bulan suci Ramadan itu harga-harga pada naik, karenanya kita langsung meluncurkan program BERKAH, Belanja Ekstra Murah untuk produk-produk mitra Co-Branding Wonderful Indonesia,” kata Sandi, mengutip laman Kemenparekraf.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Program 'Berkah' ini melibatkan 26 jenama mitra Co-Branding Wonderful Indonesia di antaranya Agoda; Atsiri; Avoskin; Batavia Cafe; Bakmi Naga; Bejo; Bobocabin; Bobopod; Dusun Bambu; Grab; HeHa Forest; HeHa Ocean View; HeHa Sky View; HeHa Stone Valley; HeHa Waterfall; juga Hollycow!.

Selain itu Hydrococo; KinderKloud; Sea Safari Cruise; Sila Tea House; Silverqueen; The Palace; Trac; W’Dank; Whitehorse juga Atlas Beach Club.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement