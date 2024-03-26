Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hadirkan Nuansa Jadul, Bukber di Kafe Ini Serasa Main ke Rumah Nenek

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |16:32 WIB
Hadirkan Nuansa Jadul, Bukber di Kafe Ini Serasa Main ke Rumah Nenek
Kafe Bumi Upi di Garut, Jawa Barat (Foto: Instagram/@bumiupi)
A
A
A

MEMASUKI pekan kedua bulan Ramadhan, agenda buka bersama atau bukber terus dirancang. Sejumlah tempat makan baik resto, coffee shop atau kafe menjadi incaran untuk momen buka puasa bersama ini.

Salah satu kafe di Garut yang sedang hits dan patut jadi rekomendasi bukber adalah Bumi Upi. Letaknya yang strategis berada di pusat kota, menjadikan tempat makan yang baru dibuka akhir tahun 2023 lalu itu banyak dikunjungi warga Kabupaten Garut maupun luar kota.

Beralamat di Jalan Cimanuk No. 312, Kecamatan Tarogong Kidul, kudapan yang ditawarkan Bumi Upi sangat menggugah selera. Yang menjadi ciri khas masakan Bumi Upi adalah menu-menu ala rumahan.

Bumi Upi

(Foto: Instagram/@bumiupi)

Beberapa di antaranya ada pepes ayam, ati ampela goreng, tumis saladah ayam, tempe keting teri, sambal goreng kentang, sop ayam, tongkol suwir, perkedel dan masih banyak lagi.

Sedangkan untuk berbuka dengan yang manis dan segar, Bumi Upi tawarkan minuman aneka jus dengan nama 'Just 4 You'. Yang terdiri dari jus stroberi, alpukat, tomat, tape, nangka, sirsak dan mangga.

Aneka olahan es juga tersedia dengan nama-nama yang unik. Sebut saja Es Andy Lau (es buah Mandarin), Es ABC (Ais Batu Champurr), Es Sadar (semacam es teler), serta Es Sori Gak Lepel (Es Stroberi Mangga Apel).

