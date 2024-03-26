Catat! 7 Makanan Sehat untuk Cegah DBD, Bawang Putih hingga Brokoli

KASUS Demam Berdarah Dengue (DBD) sedang tinggi di Indonesia. Tercatat per 1 Maret 2024 terdapat hampir 16.000 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di 213 Kabupaten/Kota di Indonesia dengan angka 124 kasus kematian.

Mengutip dari situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kasus DBD diperkirakan akan terus berlanjut sampai April seiring dengan musim hujan dan El nino.

Meskipun DBD dapat disembuhkan, namun alangkah lebih baiknya melakukan pencegahan. Salah satu cara yang mudah melakukan pencegahan DBD yakni dengan menjaga asupan makanan sehari-hari. Diwarta dari Times of India, Selasa (26/3/2024), berikut ini tujuh makanan sehat yang bisa dikonsumsi untuk mencegah DBD.

1. Pepaya : Ekstrak pepaya kaya akan enzim seperti papain dan chymopapain yang membantu pencernaan, mencegah kembung, dan gangguan pencernaan lainnya. Mengonsumsi 30 ml jus daun pepaya dapat membantu meningkatkan jumlah trombosit. Oleh karena itu, pepaya dan daun pepaya ini cocok untuk pencegahan serta pengobatan demam berdarah.

2. Delima : Buah satu ini aya akan nutrisi dan mineral penting, memberikan energi yang dibutuhkan tubuh. Sehingga mengonsumsi buah delima dapat mengurangi rasa lelah dan letih. Selain itu, buah delima kaya akan zat besi yang bermanfaat untuk menjaga jumlah trombosit darah.