Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Catat! 7 Makanan Sehat untuk Cegah DBD, Bawang Putih hingga Brokoli

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |21:30 WIB
Catat! 7 Makanan Sehat untuk Cegah DBD, Bawang Putih hingga Brokoli
Makanan sehat untuk cegah DBD, (Foto: KamranAydinov/Freepik)
A
A
A

KASUS Demam Berdarah Dengue (DBD) sedang tinggi di Indonesia. Tercatat per 1 Maret 2024 terdapat hampir 16.000 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di 213 Kabupaten/Kota di Indonesia dengan angka 124 kasus kematian.

Mengutip dari situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kasus DBD diperkirakan akan terus berlanjut sampai April seiring dengan musim hujan dan El nino.

 BACA JUGA:

Meskipun DBD dapat disembuhkan, namun alangkah lebih baiknya melakukan pencegahan. Salah satu cara yang mudah melakukan pencegahan DBD yakni dengan menjaga asupan makanan sehari-hari. Diwarta dari Times of India, Selasa (26/3/2024), berikut ini tujuh makanan sehat yang bisa dikonsumsi untuk mencegah DBD.

 BACA JUGA:

1. Pepaya : Ekstrak pepaya kaya akan enzim seperti papain dan chymopapain yang membantu pencernaan, mencegah kembung, dan gangguan pencernaan lainnya. Mengonsumsi 30 ml jus daun pepaya dapat membantu meningkatkan jumlah trombosit. Oleh karena itu, pepaya dan daun pepaya ini cocok untuk pencegahan serta pengobatan demam berdarah.

 

2. Delima : Buah satu ini aya akan nutrisi dan mineral penting, memberikan energi yang dibutuhkan tubuh. Sehingga mengonsumsi buah delima dapat mengurangi rasa lelah dan letih. Selain itu, buah delima kaya akan zat besi yang bermanfaat untuk menjaga jumlah trombosit darah.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/612/3021877/peringatan-hari-demam-berdarah-dengue-asean-2024-ini-tema-dan-sejarahnya-M8VYJiGXXb.jpg
Peringatan Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN 2024, Ini Tema dan Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/23/612/2634991/menkes-senang-temukan-inovasi-baru-cegah-dbd-UXr5pamLQd.jpg
Menkes Senang Temukan Inovasi Baru Cegah DBD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/21/481/2633573/dbd-lebih-sering-serang-anak-anak-ternyata-ini-penyebabnya-c4O88Kflxy.jpg
DBD Lebih Sering Serang Anak-Anak, Ternyata Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/20/481/2633379/catat-ini-obat-obatan-yang-tak-boleh-dikonsumsi-pasien-dbd-6Rh74n2mRr.jpg
Catat! Ini Obat-obatan yang Tak Boleh Dikonsumsi Pasien DBD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/20/481/2633387/bukan-cuma-covid-19-penderita-komorbid-juga-harus-dirawat-jika-kena-dbd-nkCvcKusok.jpg
Bukan Cuma Covid-19, Penderita Komorbid Juga Harus Dirawat Jika Kena DBD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/20/481/2633348/cegah-anak-alami-sakit-parah-karena-dbd-idai-berharap-vaksin-dengan-harga-terjangkau-feXov8l7Cb.jpg
Cegah Anak Alami Sakit Parah karena DBD, IDAI Berharap Vaksin dengan Harga Terjangkau
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement