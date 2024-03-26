Ingin Bukber Sensasi Berbeda ? Coba Turkish Culinary Journey di Sini

MEMASUKI bulan Ramadhan pekan kedua dan ketiga, undangan untuk buka bersama (bukber) biasanya semakin banyak. Nah, jika Anda masih bingung ingin bukber di mana atau mungkin juga bosan dengan menu buka puasa yang standar itu-itu saja. Mungkin bisa mencoba berbuka di hotel.

Ya, sebab Ramadhan tahun ini, Novotel Jakarta Cikini menawarkan pengalaman Ramadhan yang istimewa dengan tema "Turkish Culinary Journey". Sesuai namanya, beragam hidangan khas Turki dan Timur Tengah yang memanjakan lidah disajikan secara istimewa, mulai dari sahur hingga berbuka puasa akan tersedia di Food Exchange Restaurant.

Para tamu bisa menikmati sajian istimewa dengan beragam hidangan khas Turki dan Timur Tengah, dengan puluhan hidangan spesial mulai dari grill kofta, lamb tajin, nasi kabsa, hingga beragam aneka hidangan pencuci mulut khas Turki seperti atayef, baklava, dan kunafa yang terkenal.

“Kami percaya untuk menciptakan pengalaman yang memikat hati. Itulah sebabnya, selain menawarkan hidangan lezat kami,” kata Sunardi Song, General Manager Novotel Jakarta Cikini.

“Selain itu para tamu juga dapat menikmati pertunjukan khusus yang menampilkan suara memikat dari gambus yang mengiringi para tamu saat berbuka puasa dan menikmati rasa Ramadhan,” sambungnya.