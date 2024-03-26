Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ingin Bukber Sensasi Berbeda ? Coba Turkish Culinary Journey di Sini

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |22:40 WIB
Ingin Bukber Sensasi Berbeda ? Coba Turkish Culinary Journey di Sini
Turkish culinary journey, (Foto: Dok Novotel Jakarta Cikini)
A
A
A

MEMASUKI bulan Ramadhan pekan kedua dan ketiga, undangan untuk buka bersama (bukber) biasanya semakin banyak. Nah, jika Anda masih bingung ingin bukber di mana atau mungkin juga bosan dengan menu buka puasa yang standar itu-itu saja. Mungkin bisa mencoba berbuka di hotel.

 BACA JUGA:

Ya, sebab Ramadhan tahun ini, Novotel Jakarta Cikini menawarkan pengalaman Ramadhan yang istimewa dengan tema "Turkish Culinary Journey". Sesuai namanya, beragam hidangan khas Turki dan Timur Tengah yang memanjakan lidah disajikan secara istimewa, mulai dari sahur hingga berbuka puasa akan tersedia di Food Exchange Restaurant.

Para tamu bisa menikmati sajian istimewa dengan beragam hidangan khas Turki dan Timur Tengah, dengan puluhan hidangan spesial mulai dari grill kofta, lamb tajin, nasi kabsa, hingga beragam aneka hidangan pencuci mulut khas Turki seperti atayef, baklava, dan kunafa yang terkenal.

(Foto: Dok Novotel Jakarta Cikini)


“Kami percaya untuk menciptakan pengalaman yang memikat hati. Itulah sebabnya, selain menawarkan hidangan lezat kami,” kata Sunardi Song, General Manager Novotel Jakarta Cikini.

“Selain itu para tamu juga dapat menikmati pertunjukan khusus yang menampilkan suara memikat dari gambus yang mengiringi para tamu saat berbuka puasa dan menikmati rasa Ramadhan,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/298/3114385/hadirkan_memori_masa_kecil_berbuka_puasa_dengan_menu_jajanan_sd_bisa_jadi_pilihan-KGAD_large.jpg
Hadirkan Memori Masa Kecil, Berbuka Puasa dengan Menu Jajanan SD Bisa Jadi Pilihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/298/2992828/resep-buka-puasa-sop-buntut-mini-cocok-disantap-bersama-pasangan-mc4NRvCfYi.jpg
Resep Buka Puasa Sop Buntut Mini, Cocok Disantap Bersama Pasangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/612/2992733/resep-takjil-es-lumut-strawbery-segar-dan-manisnya-pas-VE9B0jR6mS.jpg
Resep Takjil Es Lumut Strawbery, Segar dan Manisnya Pas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/298/2992242/resep-takjil-bubur-jagung-manis-praktis-loh-1zeiCYKh9u.jpg
Resep Takjil Bubur Jagung Manis, Praktis Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/298/2991763/resep-takjil-pudding-susu-buah-naga-segar-dan-pastinya-enak-aeziNA7cvj.jpg
Resep Takjil Pudding Susu Buah Naga, Segar dan Pastinya Enak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/298/2990743/resep-takjil-es-kopyor-imitasi-ala-chef-devina-hermawan-segarnya-mantap-ClCDw7ImOb.jpg
Resep Takjil Es Kopyor Imitasi ala Chef Devina Hermawan, Segarnya Mantap
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement