HOME WOMEN FOOD

Penyebab Tak Dianjurkan Minum Teh saat Sahur dan Buka Puasa

Dita Pramesti , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |15:32 WIB
Penyebab Tak Dianjurkan Minum Teh saat Sahur dan Buka Puasa
Penyebab Tak Dianjurkan Minum Teh saat Sahur dan Buka Puasa, (Foto: Freepik)
PENYEBAB Tak Dianjurkan Minum Teh saat Sahur dan Buka Puasa, penting dan menarik untuk dibahas. Mengingat teh memang bisa dibilang merupakan minuman favorit banyak orang, tak terkecuali saat bulan Ramadhan.

Namun tahukah Anda, tenyata minum teh saat sahur dan buka puasa sebetulnya tak dianjurkan. Sebab, selama berpuasa, tubuh mengalami dehidrasi karena tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman selama beberapa jam. Saat sahur dan buka puasa, tubuh membutuhkan asupan air yang cukup untuk rehidrasi.

Nah, ternyata minum teh saat sahur dan buka puasa tidak membantu rehidrasi tubuh secara optimal. Kebiasaan ini dapat menyebabkan beberapa efek negatif yang tidak diinginkan.

Melansir dari berbagai sumber, Selasa (26/3/2024) berikut ini adalah penyebab tak dianjurkan minum teh saat sahur dan berbuka.

1. Memicu asam lambung naik: Teh mengandung kafein yang memberikan manfaat bagi tubuh. Namun, kafein juga dapat merangsang produksi asam lambung.


(Penyebab Tak Dianjurkan Minum Teh saat Sahur dan Buka Puasa, Foto: Freepik) 

Hal ini perlu menjadi perhatian bagi penderita maag, karena minum teh saat sahur dan berbuka dapat memperparah gejala yang sudah ada.

Telusuri berita women lainnya
