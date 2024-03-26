Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Buka Puasa Nasi Goreng Tongseng Ayam

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |04:34 WIB
Resep Buka Puasa Nasi Goreng Tongseng Ayam
Nasi Goreng Tongseng. (Foto: Cookpad)
A
A
A

RESEP buka puasa hari ini adalah nasi goreng tongseng ayam. Masih punya nasi sisa atau tongseng ayam? Kenapa tidak digabung saja menjadi nasi goreng tongseng ayam.

Berikut resep nasi goreng tongseng ayam seperti dilansir dari Cookpad Lanjarsih/Mama Fifian ( MasakanRumahan), @L0708702021. Resep ini pun cukup untuk mengisi perut 4 orang.

Bahan-bahan tongseng ayam

500 gram filet daging ayam Broiler

2 lembar kool putih

750 mililiter air

Bumbu halus

5 bh bamer

2 bh baput

2 bh kemiri

9 bh cabai rawit merah

1/6 sendok teh garam

1/2 sendok teh lada bubuk

1/6 sendok teh kaldu jamur

3 sendok makan kecap manis

1/2 lirang kecil gula merah

Bumbu aromatik:

1 ruas jahe geprek

1 ruas lengkuas geprek

3 lembar daun salam

3 lembar daun jeruk

Cara Membuat

1. Cuci bersih filet ayam beri perasan lemon dan sedikit garam, aduk-aduk diamkan sekitar 5 menit, bilas tiriskan

2. Tumis bumbu halus sampai harum, tambahkan bumbu aromatik dan sedikit air biarkan harum

3. Masukkan potongan filet ayam masak sampai ayam layu sekitar 10 menit

4. Tambahkan air, biarkan mendidih, tambahkan gula merah,garam masak kembali sekitar 5 menit

5. Tambahkan kaldu jamur, irisan kool, dan irisan cabe(tambahan dari saya) aduk -aduk, matikan kompor.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/298/3114385/hadirkan_memori_masa_kecil_berbuka_puasa_dengan_menu_jajanan_sd_bisa_jadi_pilihan-KGAD_large.jpg
Hadirkan Memori Masa Kecil, Berbuka Puasa dengan Menu Jajanan SD Bisa Jadi Pilihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/298/2992828/resep-buka-puasa-sop-buntut-mini-cocok-disantap-bersama-pasangan-mc4NRvCfYi.jpg
Resep Buka Puasa Sop Buntut Mini, Cocok Disantap Bersama Pasangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/612/2992733/resep-takjil-es-lumut-strawbery-segar-dan-manisnya-pas-VE9B0jR6mS.jpg
Resep Takjil Es Lumut Strawbery, Segar dan Manisnya Pas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/298/2992242/resep-takjil-bubur-jagung-manis-praktis-loh-1zeiCYKh9u.jpg
Resep Takjil Bubur Jagung Manis, Praktis Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/298/2991763/resep-takjil-pudding-susu-buah-naga-segar-dan-pastinya-enak-aeziNA7cvj.jpg
Resep Takjil Pudding Susu Buah Naga, Segar dan Pastinya Enak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/298/2990743/resep-takjil-es-kopyor-imitasi-ala-chef-devina-hermawan-segarnya-mantap-ClCDw7ImOb.jpg
Resep Takjil Es Kopyor Imitasi ala Chef Devina Hermawan, Segarnya Mantap
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement