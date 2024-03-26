Resep Buka Puasa Nasi Goreng Tongseng Ayam

RESEP buka puasa hari ini adalah nasi goreng tongseng ayam. Masih punya nasi sisa atau tongseng ayam? Kenapa tidak digabung saja menjadi nasi goreng tongseng ayam.

Berikut resep nasi goreng tongseng ayam seperti dilansir dari Cookpad Lanjarsih/Mama Fifian ( MasakanRumahan), @L0708702021. Resep ini pun cukup untuk mengisi perut 4 orang.

Bahan-bahan tongseng ayam

500 gram filet daging ayam Broiler

2 lembar kool putih

750 mililiter air

Bumbu halus

5 bh bamer

2 bh baput

2 bh kemiri

9 bh cabai rawit merah

1/6 sendok teh garam

1/2 sendok teh lada bubuk

1/6 sendok teh kaldu jamur

3 sendok makan kecap manis

1/2 lirang kecil gula merah

Bumbu aromatik:

1 ruas jahe geprek

1 ruas lengkuas geprek

3 lembar daun salam

3 lembar daun jeruk

Cara Membuat

1. Cuci bersih filet ayam beri perasan lemon dan sedikit garam, aduk-aduk diamkan sekitar 5 menit, bilas tiriskan

2. Tumis bumbu halus sampai harum, tambahkan bumbu aromatik dan sedikit air biarkan harum

3. Masukkan potongan filet ayam masak sampai ayam layu sekitar 10 menit

4. Tambahkan air, biarkan mendidih, tambahkan gula merah,garam masak kembali sekitar 5 menit

5. Tambahkan kaldu jamur, irisan kool, dan irisan cabe(tambahan dari saya) aduk -aduk, matikan kompor.