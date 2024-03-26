Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Khusyuk Sekaligus Meriah, Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar bersama PT Sukun Wartono

Aris Kurniawan , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |10:49 WIB
Khusyuk Sekaligus Meriah, Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar bersama PT Sukun Wartono
Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar bertajuk 'Nikmatnya Ramadan' di RTH Klero, Tengaran, Kab. Semarang, Jateng pada Sabtu (23/3/2024). (Foto: dok PT Sukun Wartono)
A
A
A

SEMARANG - Dalam rangka turut menyemarakkan bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan, iNews TV didukung PT Sukun Wartono Indonesia menggelar program konser ngabuburit dan tabligh akbar bertajuk ‘Nikmatnya Ramadan’. Putaran kedua acara ini digelar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Klero, Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (23/3/2024).

Ardiansyah Edy Wartono, perwakilan dari PT Sukun Wartono Indonesia mengatakan, pihaknya mendukung acara ini karena sangat positif.

“Kami berkomitmen mendukung acara-acara yang memberi pengaruh positif bagi masyarakat. Untuk acara konser ngabuburit dan tabligh akbar ini, masyarakat bisa tetap khusyuk menjalankan ibadah puasa sambil mendapatkan hiburan serta tausiyah yang penuh hikmah. Banyak benefit yang didapatkan oleh masyarakat dari acara ini,” ucapnya.

Dukungan perusahaan legendaris yang belum lama ini mengumumkan inisiatif rebranding dengan penambahan nama dan logo baru menjadi Sukun Mc.Wartono ini, merupakan wujud komitmennya untuk berkontribusi bagi masyarakat. “Kami akan mendukung acara-acara yang kreatif seperti ini. Jadi perbanyak acara-acara seperti ini.”

Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan di Semarang menghadirkan band Armada dan Bagindas, serta penampilan musik religius oleh Syubbanul Muslimin, Gus Hafidz Hakim, dan Gus Azmi serta dipandu oleh David Chalik dan Inara Rusli.

Konser ngabuburit dimulai sore menjelang berbuka. Sejak lepas ashar ribuan orang dari Kabupaten Semarang dan kota-kota sekitarnya sudah berdatangan ke RTH Klero. Mereka dihibur band Bagindas sebagai pembuka dengan lagu andalannya ‘Suka Sama Kamu’.

Masyarakat terlihat antusias mengikuti konser ngabuburit dan tabligh akbar bertajuk ‘Nikmatnya Ramadan’ di RTH Klero, Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (23/3/2024). (Foto: dok PT Sukun Wartono)


Suara merdu vokalis band Bagindas Benny Rianto mengajak mereka bernyanyi bersama lagu-lagi hits mereka seperti ‘C.I.N.TA’, ‘Aku Pasti Tahu’, ‘Apa yang Terjadi’, sehingga suasana begitu semarak. Suasana syahdu menyeruak ketika penonton juga diajak menggemakan shalawat yang dipandu oleh Syubbanul Muslimin dan Gus Azmi. Saking khusuknya banyak di antara jemaah yang larut dalam shalawat hingga menangis.

Halaman:
1 2
      
