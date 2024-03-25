Bazar Ramadhan Hadir di BRI KC Jakarta Otista, Tenant Manfaatkan QRIS untuk Permudah Transaksi

BRI Kantor Cabang (KC) Jakarta Otista bersama Jakarta Entrepreneur menggelar acara Bazar Ramadhan selama dua hari, mulai 25-26 Maret 2024. Menariknya, seluruh peserta (tenant) bazar memanfaatkan QRIS BRI untuk mempermudah transaksi.

Acara Bazar Ramadhan berlokasi di area KC Jakarta Otista, Jalan Otista Raya, Nomor 72, Bidara Cina, Jatinegara. Selama dua hari, masyarakat sekitar bisa datang dan membeli produk-produk dari UMKM binaan Jakpreneur Jatinegara. Produk yang dijual mayoritas makanan, selain itu ada sembako, daging murah, bawang putih dan merah dengan harga murah.

“Acaranya digelar dua hari dengan barang yang dijual lebih murah dan menarik. Event seperti ini setiap tahun digelar di masing-masing kelurahan. Kebetulan yang punya tempat di lokasi kami, BRI KC Jakarta Otista. Kami senang dikasih tempat,” tutur Suhartono, Lurah Bidara Cina kepada Okezone.com di lokasi acara, Senin (25/3/2024).



Bazar Ramadhan di BRI KC Jakarta Otista didukung banyak pihak. (Foto: Tuty Ocktaviany)

Sementara itu, Kepala Satuan Pelaksana UMKM Jatinegara Tarman mengatakan, peserta bazar yang ikut kali ini, sebelumnya mengikuti proses kurasi di kecamatan.

“Pesertanya dikurasi dulu. Semuanya dikurasi. Total pesertanya sekitar 30 orang, di mana fokus ke kuliner saja,” ucapnya.

Acara yang digelar di momen spesial Ramadhan ini, tidak lepas dari dukungan BRI KC Jakarta Otista. Pimpinan Cabang BRI KC Jakarta Otista R Mochamad Yogiprayogi mengaku senang dan mengapresiasi kolaborasi bersama Jakpreneur Jatinegara.

“Perlu saya garisbawahi bahwa BRI singkatannya Bank Rakyat Indonesia. Jadi kalau ngomongin rakyat, ya kami harus dekat dengan rakyat. Beliau-beliau inilah dari kelurahan adalah pengayom-pengayomnya. Otomatis, kolaborasi dari kami itu penting untuk menjaga ketahanan dan sustainabilitas dari masyarakat di sini,” tutur R Mochamad Yogiprayogi kepada Okezone.com di lokasi yang sama.

Yogi sangat menyambut baik dengan kolaborasi di program Bazar Ramadhan kali ini.

“Ketika ada program-program yang dirintis dari Jakpreuner dan lain-lain, kebetulan kami punya tempat, ya ayo kita kolaborasi saja,” ucapnya.

Yogi menambahkan, “Kalau ada masalah di perbankan, kami yang pegang dari permodalan. Bisa melalui KUR, Kumpedes, termasuk misalkan transaksi alat pun. Sudah pasang Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) BRI sesuai anjuran Bank Indonesia. Ditekankan transaksi ke depan bisa melalui QRIS.”

Yogi mengatakan bahwa QRIS BRI bahkan bisa dipakai di Singapura. “Selain itu juga, kami punya niat dan tempat. Di acara ini, kita undang juga dari Pajak, Pegadaian untuk meramaikan,” katanya.

Acara ini, kata Yogi, diharapkan bisa dilakukan kontinu dan bermanfaat untuk masyarakat.

“Bisa kolaborasi, sering-sering. Intinya masalah keuangan, solusinya ada BRI. Insyaallah, kita bisa ada solusi. Soal tempat, saya terbuka,” ujarnya.



Bazar Ramadhan di BRI KC Jakarta Otista melibatkan UMKM binaan Jakpreneur. (Foto: Tuty Ocktaviany)

Yogi berharap, pembeli dari Bazar Ramadhan ini adalah orang-orang yang berhak.

“Tujuan dari pemerintah adalah masalah ketahanan pangan. Sehingga harapannya, produknya bisa habis dan orang yang beli tepat sasaran. Selain itu, ada edukasi untuk teman-teman terkait transaksi pembayaran. QRIS BRI bisa langsung dipakai. Tenant di KC Jakarta Otista sudah banyak yang memanfaatkan QRIS,” ucapnya.

Salah satu pemilik tenant di acara Bazar Ramadhan, Eva Hanifah mengaku senang bisa berpartisipasi di acara ini.

“Alat transaksi untuk pembeli, bisa pakai QRIS BRI. Manfaatnya, belanja jadi lebih cepat dan gampang. Harapan saya ikut acara ini sekaligus mempromosikan produk makanan,” ucap Eva Hanifah, peserta binaan dari Jakpreneur Jatinegara kepada Okezone.com.