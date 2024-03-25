Pria Nyamar Jadi Ukhti Terjadi Lagi, Tapi Kali Ini Mengandung Plot Twist

BEBERAPA hari lalu media sosial dihebohkan dengan beredarnya sebuah video seorang pria yang menyamar menjadi perempuan dengan menggunakan hijab. Pria yang tidak diketahui identitasnya itu pun berhasil masuk ke area khusus wanita di Masjid Jannatul Firdaus Kanal Batua Raya, Makassar.

Untungnya pria yang menggunakaan busana syar'i lengkap dengan cadarnya itu bisa diamankan. Nah, belakangan kembali viral seorang pria yang diketahui menyamar sebagai ukhti.

Hanya saja, kali ini ceritanya berbeda, lantaran yang menyamar itu ternyata anggota Reserse Kriminal. Intel tersebut menyamar menjadi wanita berhijab dengan cadar itu adalah seorang intel yang sedang betugas.

Aksinya tersebut berhasil terekam dan diunggah melalui akun TikTok @bm.bgtt. Dalam video tersebut dengan santainya seorang "ukhti" memasuki minimarket bak wanita muslimah.

Mulanya, dalam video tersebut terlihat seoseorang mengenakan daster dan jilbab instan berwarna biru di depan sebuah minimarket. Sesekali ia mengamati sisi luar dan dalam minimarket tersebut seperti sedang mencari seseorang.

Bahkan, ukhti yang sebenarnya adalah seorang pria berotot itu berjalan dengan gaya yang sangat mirip wanita muslimah. Hal ini membuat para pengunjung lainnya tak menaruh curiga dengan aksi yang dilakukannya.

Sukses membuat warga sekitar tak curiga terhadap dirinya, akhirnya anggota reserse itu berhasil membekuk dua orang bandar beserta barang bukti. Kedua bandar itu pun langsung digiring ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi.

Tampak barang bukti yang berhasil diamankan sampai berukuran satu plastik besar. Seorang pria yang awalnya dikira sebagai ukhti pun mulai terlihat bentuk aslinya.