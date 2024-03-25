Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Livy Renata, Selebgram yang Disebut Beli Mobil dari Hasil Donasi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |20:02 WIB
5 Potret Cantik Livy Renata, Selebgram yang Disebut Beli Mobil dari Hasil Donasi
Livy Renata. (Foto: Instagram)
A
A
A

SELEBGRAM Livy Renata memang tengha jadi perbincangan netizen. Pasalnya, dia dituding membeli mobil baru untuk ibunya dengan uang hasil open donasi dari para netizen.

Livy sendiri akhirnya buka suara soal open donasi tersebut di kanal broadcast miliknya 'My Updates' Instagram @livyrenata. Livy menyebut bahwa dirinya ingin segera mengklarifikasi beberapa yang berkaitan dengan tudingan open donasi tersebut.

Dia menyebut jika bayaran dari platform Trakteer tidak mungkin bisa meuntupi untuk membeli mobil. Sayangnya, manajernya mengingatkan agar dirinya buka suara ketika situasi sudah kondusif.

Dress Merah

Livy Renata

Livy tampil dalam balutan mini dress warna merah, demgam model tali spageti dan aksen pita di bagian dadanya. Livy tampili menyamping sambil menoleh kamera, dia pun berpose di depan pintu kamar. Memiliki kulit putih dan mulus dipadukan dengan dress merah merona, penampilan Livy Renata makin menawan.

Gaming

Livy Renata

Livy Renata terlihat sedang duduk di kursi gaming, dan berpose gemas. Dengan pose candid dia terlihat memegang headset nya. Gaya Livy Renata ini pun terlihat gemoy dan membuat netizen iri dengan paras cantiknya.

Pose di Ranjang

Livy Renata

Kali ini, Livy terlihat berpose di tempat tidurnya. Dia nampal memegang bibirnya dengan salah satu jari. Sementara tangan yang satu lagi terlihat menggunakan handphon-nya untuk mengabadikan momen tersebut.

