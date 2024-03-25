Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Hot Yun Sung Bin, Atlet Tampan yang Dirumorkan Pacaran dengan Jihyo TWICE

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |18:01 WIB
5 Potret Hot Yun Sung Bin, Atlet Tampan yang Dirumorkan Pacaran dengan Jihyo TWICE
Yun Sung Bin. (Foto: Instagram)
A
A
A

ATLET Korea Selatan Yun Sung Bin mendadak menjadi perbincangan publik karena rumor hubungan spesialnya dengan salah satu member girl band TIWCE, Jihyo. Menurut kabar, keduanya sudah menjalin hubungan sejak tahun lalu.

Dilansir dari Allkpop, berdasarkan laporan eksklusif media lokal Korea, Sway, leader TWICE itu mempunyai hobi yang sama, yakni olahraga. Keduanya berkenalan dan menjadi teman, hingga akhirnya memiliki hubungan serius.

Mereka pun kerap terlihat tengah bersama di kawasan Geumho hingga Seongdong di Seoul. Sejak kabar itu beredar, sosok Yun Sung Bin langsung menjadi sorotan. Banyak netizen yang penasaran dengan pria yang berhasil meluluhkan hati Jihyo TWICE. Berikut ulasannya dari Instagram @top.physical.

Seorang atlet

Yun Sung Bin

Yun Sung Bin adalah atlet skeleton berprestasi di Korea Selatan. Yun Sung Bin pernah meraih medali emas Olimpiade Musim Dingin 2018 di Pyeongchang.

Memiliki wajah tampan

Yun Sung Bin

Potret Yun Sung Bin saat tampil formal. Dia memakai kemeja putih, dipadukan dengan dasi dan juga celana hitam. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Yun Sung Bin memiliki wajah tampan, senyumnya yang manis juga sukses meluluhkan hati Jihyo.

Pamer tato di dada

Yun Sung Bin

Sebagai seorang atlet, wajah Yun Sung Bin kerap warna wiri di majalah. Seprti di foto ini ia menjalani pemotretan dengan majalah Esquire. Pria kelahiran 1994 ini tampil keren memakai baju biru. Menariknya, kancing baju tersebut dibuka sehingga dada bidangnya begitu terlihat.

Terdapat pula tato di dada Sun Bing yang membuat tampilannya menawan. Pose dengan tatapan wajah datar, pesona Sun Bing begitu memikat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/612/3067992/nam_joo_hyuk-RTSm_large.jpg
3 Potret Tampan Nam Joo Hyuk usai Jalani Wamil, Bikin Netizen Terpana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/612/3065581/kim_go_eun-baO0_large.jpg
Potret Kim Go Eun Jalani Pemotretan di Ciwidey, Cocok Jadi Teteh Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/33/3054455/wi_ha_jun-lZDn_large.jpg
Wi Ha Jun Tak Sabar Bertemu Fans di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/611/3053971/kim_you_jung-1CGP_large.jpg
Bintang Korea Kim You Jung Resmi Jadi Wajah Baru Bobbi Brown
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/33/3053103/wi_ha_jun-OB75_large.jpg
Wi Ha Jun Janji Manjakan Penggemar saat Fan Meeting di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/612/3035858/nam_yoon_su-wL9G_large.jpg
5 Potret Nam Yoon-su, Aktor Tampan Korea yang Viral Gegara Donor Ginjal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement