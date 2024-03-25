5 Potret Hot Yun Sung Bin, Atlet Tampan yang Dirumorkan Pacaran dengan Jihyo TWICE

ATLET Korea Selatan Yun Sung Bin mendadak menjadi perbincangan publik karena rumor hubungan spesialnya dengan salah satu member girl band TIWCE, Jihyo. Menurut kabar, keduanya sudah menjalin hubungan sejak tahun lalu.

Dilansir dari Allkpop, berdasarkan laporan eksklusif media lokal Korea, Sway, leader TWICE itu mempunyai hobi yang sama, yakni olahraga. Keduanya berkenalan dan menjadi teman, hingga akhirnya memiliki hubungan serius.

Mereka pun kerap terlihat tengah bersama di kawasan Geumho hingga Seongdong di Seoul. Sejak kabar itu beredar, sosok Yun Sung Bin langsung menjadi sorotan. Banyak netizen yang penasaran dengan pria yang berhasil meluluhkan hati Jihyo TWICE. Berikut ulasannya dari Instagram @top.physical.

Seorang atlet

Yun Sung Bin adalah atlet skeleton berprestasi di Korea Selatan. Yun Sung Bin pernah meraih medali emas Olimpiade Musim Dingin 2018 di Pyeongchang.

Memiliki wajah tampan

Potret Yun Sung Bin saat tampil formal. Dia memakai kemeja putih, dipadukan dengan dasi dan juga celana hitam. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Yun Sung Bin memiliki wajah tampan, senyumnya yang manis juga sukses meluluhkan hati Jihyo.

Pamer tato di dada

Sebagai seorang atlet, wajah Yun Sung Bin kerap warna wiri di majalah. Seprti di foto ini ia menjalani pemotretan dengan majalah Esquire. Pria kelahiran 1994 ini tampil keren memakai baju biru. Menariknya, kancing baju tersebut dibuka sehingga dada bidangnya begitu terlihat.

Terdapat pula tato di dada Sun Bing yang membuat tampilannya menawan. Pose dengan tatapan wajah datar, pesona Sun Bing begitu memikat.