Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jatuh Bangun Usaha Tembakau Tingwe 73, Yudi Terus Berinovasi dalam Pemasaran dan Produk

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |17:36 WIB
Jatuh Bangun Usaha Tembakau Tingwe 73, Yudi Terus Berinovasi dalam Pemasaran dan Produk
Jatuh Bangun Usaha Tembakau Tingwe 73, Yudi Terus Berinovasi dalam Pemasaran dan Produk, (Foto: Kemas Irawan/Okezone)
A
A
A

MEMBANGUN usaha tembakau tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh kesabaran, ikhtiar, dan usaha yang gigih agar bisa maksimal dalam menjalankannya.

Yudi Hendrawan pemilik Kios Tingwe 73 menjelaskan, usahanya yang kini berjalan merupakan buah keseriusan dirinya. Tidak ada kata coba-coba dalam memulai sebuah usaha.

"Jangan merasa lelah untuk berusaha, harus semangat, kelelahan akan terbayar dengan hasil yang kita capai," kata Yudi.

Yudi masih mengingat saat memulai usahannya. Untuk mendapatkan pelanggan, dia pernah hanya mendapat uang Rp5.000 ketika pertama kali. Namun berkat usaha dan kegigihannya, kios tembakau miliknya bisa terus berkembang.

Perkembangan teknologi menjadi salah satu pemicu bisnis tembakau milik Yudi menggeliat. Berbagai platform jualan online pun dirambah untuk meningkatkan profit penjualannya.

"Mulai dari platform jualan warna hijau sampai orange kita jualin secara online. Belum lagi adanya kebijakan pembatasan menjual tembakau, ini menjadi tantangan tersendiri buat saya. Kita harus berpikir keras bagaimana penjualan secara online bisa terus berjalan," tuturnya.

Usahanya pun tidak sia-sia, ketika toko tembakau lainnya mulai turun tetapi penjualan tembakau Tingwe 73 tetap moncer. Dia pun menjadi inspirasi para penjual tembakau secara online lainnya, bahkan kerap dimintai sarannya.

Tidak hanya teknik penjualan yang dilakukan untuk meraup cuan, Yudi pun mulai melirik pangsa pasar karyawan kantoran dan mahasiswa. Iya, tembakau selalu identik hanya dinikmati kalangan tua, kini tembaku mulai digemari anak muda.

"Untuk anak muda mulai menyukai tembakau yang memiliki rasa, seperti vape. Kemudian tembakau dikembangkan dengan rasa seperti buah-buahan, anggur, apel, bubble gum, kopi. Seiring dengan perkembangan zaman, rasa minuman juga digemari seperti creamy late, black coffe, hingga soulju. Sangat menarik tembakau di kalangan anak-anak muda dengan rasa kekinian."

Sementara itu, Fajar salah seorang pembeli tembakau mengaku, memilih rokok versi lintingan ini karena lebih hemat. Jika dalam satu hari dirinya bisa menghabiskan dua bungkus, dengan uang yang hampir sama, dia bisa mendapatkan selama hampir satu bulan.

"Jadi lumayan sangat menghemat mas. Kebetulan saya membeli dengan rasa yang original saat ini," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/12/3094137/bri_rejuve-brqv_large.jpg
Hidup Sehat dengan Konsumsi Re.juve, Ada Promo Spesial BRI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/11/3054349/bri_peduli-kFA2_large.jpg
Program BRI Peduli Yok Kita Gas Wujudkan Indonesia Bebas Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/12/3054004/promo_spesial_bri-1b2S_large.jpg
Festival Beli Lokal 2024 Hadir Lagi, Serbu Brand Ini Pakai Diskon BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/11/3053998/klaster_kampung_klepon-T4fr_large.jpg
Klaster Kampung Klepon Binaan BRI di Sidoarjo Bangkitkan Ekonomi Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/11/3053704/klaster_jeruk_sungai_penuh-QG97_large.jpg
Usaha Klaster Jeruk di Sungai Penuh Jambi Makin Berkembang Berkat Pemberdayaan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/11/3052243/zero_waste_to_landfill-P3CD_large.jpg
Dukung Pembangunan Berkelanjutan, Begini Aksi Nyata BRI Menuju Zero Emission 2050
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement