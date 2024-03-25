Jatuh Bangun Usaha Tembakau Tingwe 73, Yudi Terus Berinovasi dalam Pemasaran dan Produk

Jatuh Bangun Usaha Tembakau Tingwe 73, Yudi Terus Berinovasi dalam Pemasaran dan Produk, (Foto: Kemas Irawan/Okezone)

MEMBANGUN usaha tembakau tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh kesabaran, ikhtiar, dan usaha yang gigih agar bisa maksimal dalam menjalankannya.

Yudi Hendrawan pemilik Kios Tingwe 73 menjelaskan, usahanya yang kini berjalan merupakan buah keseriusan dirinya. Tidak ada kata coba-coba dalam memulai sebuah usaha.

"Jangan merasa lelah untuk berusaha, harus semangat, kelelahan akan terbayar dengan hasil yang kita capai," kata Yudi.

Yudi masih mengingat saat memulai usahannya. Untuk mendapatkan pelanggan, dia pernah hanya mendapat uang Rp5.000 ketika pertama kali. Namun berkat usaha dan kegigihannya, kios tembakau miliknya bisa terus berkembang.

Perkembangan teknologi menjadi salah satu pemicu bisnis tembakau milik Yudi menggeliat. Berbagai platform jualan online pun dirambah untuk meningkatkan profit penjualannya.

"Mulai dari platform jualan warna hijau sampai orange kita jualin secara online. Belum lagi adanya kebijakan pembatasan menjual tembakau, ini menjadi tantangan tersendiri buat saya. Kita harus berpikir keras bagaimana penjualan secara online bisa terus berjalan," tuturnya.

Usahanya pun tidak sia-sia, ketika toko tembakau lainnya mulai turun tetapi penjualan tembakau Tingwe 73 tetap moncer. Dia pun menjadi inspirasi para penjual tembakau secara online lainnya, bahkan kerap dimintai sarannya.

Tidak hanya teknik penjualan yang dilakukan untuk meraup cuan, Yudi pun mulai melirik pangsa pasar karyawan kantoran dan mahasiswa. Iya, tembakau selalu identik hanya dinikmati kalangan tua, kini tembaku mulai digemari anak muda.

"Untuk anak muda mulai menyukai tembakau yang memiliki rasa, seperti vape. Kemudian tembakau dikembangkan dengan rasa seperti buah-buahan, anggur, apel, bubble gum, kopi. Seiring dengan perkembangan zaman, rasa minuman juga digemari seperti creamy late, black coffe, hingga soulju. Sangat menarik tembakau di kalangan anak-anak muda dengan rasa kekinian."

Sementara itu, Fajar salah seorang pembeli tembakau mengaku, memilih rokok versi lintingan ini karena lebih hemat. Jika dalam satu hari dirinya bisa menghabiskan dua bungkus, dengan uang yang hampir sama, dia bisa mendapatkan selama hampir satu bulan.

"Jadi lumayan sangat menghemat mas. Kebetulan saya membeli dengan rasa yang original saat ini," tuturnya.