HOME WOMEN LIFE

5 Potret Ria Ricis Jalani Pemotretan, Tampil Glamor Bersama Sang Anak Moana

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |16:23 WIB
5 Potret Ria Ricis Jalani Pemotretan, Tampil Glamor Bersama Sang Anak Moana
Ria Ricis. (Foto: Instagram)
A
A
A

DI tengah proses perceraian dengan Teuku Ryan, Ria Ricis nampak masih aktif menjalani pemotretan. Bahkan baru-baru ini dia menjalani pemotretan dengan buah hatinya Moana.

Ria Ricis dan Moana terlihat dalam pemotretan dengan fotografer ternama FD Photography. Pemotretan tersebut mengusung tema BLOOMING in The RED.

Ibu dan anak ini kompak memakai busana berwarna merah. Keduanya tampak elegan dalam pemotretan tersebut. Berikut ulasannya dari Instagram @fdphotoghraphy90.

Kompak pakai busana merah

Ria Ricis

Gaya pemotretan Ria Ricis dan Moana tampil kompak memakai dress berwarna merah maroon. Keduanya menggunakan dress rancangan desainer Rasya Shakira.

Dress tersebut memiliki detail ruffe di bagian dada. dan juga bagian tangan. Terdapat pula hiasan swarivski di bagian dada sebagai aksen untuk memperindah tampilan pada dress tersebut.

Pose senyum

Ria Ricis

Dalam pemotretan ini, mereka pose duduk di lantai. Ria Ricis dan Moana kompak memberi senyum ke arah kamera. Moana nampak menggemaskan ketika tersenyum lepas. Netizen memuji penampilan keduanya.

"Aaaa masyaallah cantiknya, Moana gemes banget," kata @siti***

"Cantik dan gemes banget," tambah @liga***

Penampilannya stunning

Ria Ricis

Seorang stylist Belly Verzon, membuat penampilan Ricis dan Moana begitu stunning dalam pemotretan itu. Tak hanya bajunya yang bagus, kuku Ricis juga nampak indah dengan nail art juga berwarna merah.

