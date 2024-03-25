5 Potret Cyrus Margono, Kiper Naturalisasi Timnas yang Punya Wajah Tampan

NAMA Cyrus Margono belakangan ini mencuri perhatian publik usai dirinya resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Cyrus Margono telah melakukan sumpah kewarganegaraan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) pada Kamis 21 Maret 2024 yang lalu.

Usai resmi menjadi WNI, pria keturunan Indonesia dan Iran itu berjanji akan memberikan dedikasi dan kerja kerasnya yang maksimal demi mengharumkan nama Indonesia.

Akun Instagram milik Cyrus Margono pun sontak menjadi sorotan publik, khususnya kaum hawa yang terpesona melihat ketampanannya. Yuk simak 5 potret tampan Cyrus Margono, seperti dilansir dari akun Instagram resminya @cmargono.

Cium bendera Merah Putih

Cyrus Margono turut membagikan momen ketika dirinya resmi menjadi seorang WNI. Ia tampak menggunakan setelan jas hitam dengan kemeja putih. Pria 22 tahun itu tampak mencium bendera Merah Putih usai mengucapkan sumpah kewarganegaraan.

Tampil gagah dengan setelan jas

Dalam unggahan ini, Cyrus Margono tampil begitu gagah dalam balutan setelan jas berwarna abu-abu. Ia bersama temannya berpose sembari mirror selfie di sebuah lift. Rambutnya yang sedikit ikal semakin menunjang penampilannya.

Potret saat sedang jadi Kiper

Pria kelahiran Mount Kisco, Amerika Serikat ini memiliki jejak karir sebagai kiper. Ia sempat menjadi kiper di kasta kedua Liga Yunani sebelum akhirnya menjadi bagian dari Timnas Indonesia.