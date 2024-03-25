Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Bintang Emon Curhat Isi Hati Anak Pertama: Kita Kelinci Percobaan

Nurhafina Oktavia , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |15:35 WIB
Bintang Emon Curhat Isi Hati Anak Pertama: Kita Kelinci Percobaan
Bintang Emon. (Foto: Instagram)
A
A
A

ANAK pertama memang kerap menjadi orang yang dituakan di keluarga setelah orang tua. Biasanya, mereka menjadi orang yang diandalkan ketika menghadapi masalah, baik finansial maupun segala kejadian.

Tapi tidak bisa dipungkiri, selain menjadi tulang punggung keluarga, anak pertama memang kerap disebut sebagai “kelinci percobaan” orang tua. Cara didik orang tua kepada anak pertama dan anak yang lainnya bisa dikatakan berbeda, karena diikuti juga dengan faktor zaman yang semakin berkembang.

Bintang Emon

Keresahan ini disampaikan oleh komika Bintang Emon pada akun Instagramnya (@bintangemon). Dalam videonya ia mengatakan bahwa anak pertamalah yang menjadi trial and eror bagi para orang tua untuk mendidik anak mereka.

Ada rasa iri dan bingung saat melihat orang tua mengajarkan sesuatu kepada adik-adiknya tanpa menggunakan “kekerasan," Pertanyaan ini muncul karena sebagai kakak memiliki pengalaman yang berbeda dengan sang adik walaupun dikejadian yang sama.

“ibarat Indonesia, lu mah ketemunya udah merdeka. Bagian tanam paksa, bagian romusha ini nih ye," kata Bintang Emon dalam video tersebut.

"Makanya kita (kakak) kalau resek ke elu (adik), kalau ngomel ke elu bukan karena benci. Reka Ulang!" tambahnya.

Halaman:
1 2
      
