Disuruh Borong Takjil oleh Ibu, Cowok Nonis Ini Didandani Lengkap Pakai Koko dan Peci

KESERUAN tren war takjil di sosial media, antara umat Muslim dan umat Non-Muslim (Nonis) masih terus berlanjut, sebab kini muncul beragam konten lain yang tak kalah menggelitik.

Persaingan ini terus belanjut, lantaran banyak cara yang dilakukan oleh kaum non-Muslim untuk memborong kudapan berbuka puasa khas bulan Ramadhan ini.,

Contohnya, bisa terlihat lewat video viral yang diunggah oleh akun TikTok @kevinmillenio. Dalam video yang sudah mendapat lebih dari 12,8 juta kali penayangan dan hampir 1 juta likes oleh para warganet ini, menampilkan seorang anak yang berdiri pasrah menghadap ke kamera ketika dipakaikan sarung oleh sang ibunda.

Kevin, sang pemilik akun yang diketahui beragama Kristen ini hanya bisa berdiam diri ketika sang ibu mulai tampak fokus memakaikannya baju Koko, sarung, serta peci untuk bersiap memborong takjil.

“POV: Lu Kristen tapi ditumbalin nyokap buat borong takjil,” tulis @kevinmillenio sebagai keterangan di video berdurasi 13 detik tersebut.