HOME WOMEN LIFE

Disuruh Borong Takjil oleh Ibu, Cowok Nonis Ini Didandani Lengkap Pakai Koko dan Peci

Dita Pramesti , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |17:30 WIB
Disuruh Borong Takjil oleh Ibu, Cowok Nonis Ini Didandani Lengkap Pakai Koko dan Peci
Viral tren war takjil, (Foto: TikTok @kevinmillenio)
A
A
A

KESERUAN tren war takjil di sosial media, antara umat Muslim dan umat Non-Muslim (Nonis) masih terus berlanjut, sebab kini muncul beragam konten lain yang tak kalah menggelitik.

Persaingan ini terus belanjut, lantaran banyak cara yang dilakukan oleh kaum non-Muslim untuk memborong kudapan berbuka puasa khas bulan Ramadhan ini.,

 BACA JUGA:

Contohnya, bisa terlihat lewat video viral yang diunggah oleh akun TikTok @kevinmillenio. Dalam video yang sudah mendapat lebih dari 12,8 juta kali penayangan dan hampir 1 juta likes oleh para warganet ini, menampilkan seorang anak yang berdiri pasrah menghadap ke kamera ketika dipakaikan sarung oleh sang ibunda.

 BACA JUGA:

Kevin, sang pemilik akun yang diketahui beragama Kristen ini hanya bisa berdiam diri ketika sang ibu mulai tampak fokus memakaikannya baju Koko, sarung, serta peci untuk bersiap memborong takjil.

“POV: Lu Kristen tapi ditumbalin nyokap buat borong takjil,” tulis @kevinmillenio sebagai keterangan di video berdurasi 13 detik tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
