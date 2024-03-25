Awalnya Keram, Ternyata di Dalam Perut Pria Ini Ada Belut Hidup!

KEJADIAN medis yang unik belum lama ini terjadi di Vietnam, ketika seorang pria berusia 34 tahun harus menjalani operasi darurat setelah dokter menemukan sesuatu yang aneh di perutnya.

Kronologi berawal dari pada 20 Maret lalu sang pria datang ke rumah sakit Pusat Medis Distrik Hai Ha di Provinsi Quang Ninh, Vietnam dengan keluhan mengalami kram perut yang parah. Setelah pemeriksaan menggunakan rontgen dan USG, dokter menemukan adanya benda asing di perutnya.

Para dokter, yang menemukan ada sesuatu yang mencurigakan di perut pria tersebut, yang sampai membuat ususnya berlubang segera memutuskan untuk melakukan tindakan operasi guna mengeluarkan benda asing dan memperbaiki kerusakan pada ususnya.

(Foto: Oddity Central)

Melansir laporan Oddity Central, Senin (25/3/2024) saat proses operasi dilakukan, betapa terkejutnya tim medis kala itu saat mengetahui bahwa benda asing yang terdapat dalam perut pria tersebut adalah seekor belut hidup dengan panjang sekitar 30 sentimeter.