Raja Charless Bangga Kate Middleton Berani Umumkan Akui Idap Kanker

SETELAH banyak kabar miring terkait dirinya, akhirnya Princess of Wales, Kate Middleton baru-baru ini mengumumkan bahwa dirinya lama tak terlihat di publik karena sedang fokus menjalani pengobatan dari penyakit kanker yang ia idap.

Mertua Kate, Raja Charles III dan Ratu Camilla sendiri telah mengetahui kabar bahwa sang menantu tercinta mengidap kanker jauh sebelum kabar ini dibagikan secara resmi kepada khalayak.

Melansir People, Senin (25/3/2024), juru bicara Istana Buckingham mengungkapkan bahwa Raja Charles sendiri mengaku bangga atas keberanian Kate Middleton untuk menceritakan mengenai kondisi kesehatannya kepada seluruh dunia.

"Sangat bangga dengan Catherine atas keberaniannya berbicara," bunyi pertanyaan sang juru bicara.

Raja Charles sendiri pun juga diketahui kini sedang menjalankan pengobatan kanker. Pada Februari lalu, dirinya mengalami gangguan prostat yang akhirnya ditemukan bahwa ada indikasi kanker.