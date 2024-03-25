Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Raja Charless Bangga Kate Middleton Berani Umumkan Akui Idap Kanker

Devi Pattricia , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |21:30 WIB
Raja Charless Bangga Kate Middleton Berani Umumkan Akui Idap Kanker
Kate Middleton dan Raja Charles III, (Foto: Reuters)
A
A
A

SETELAH banyak kabar miring terkait dirinya, akhirnya Princess of Wales, Kate Middleton baru-baru ini mengumumkan bahwa dirinya lama tak terlihat di publik karena sedang fokus menjalani pengobatan dari penyakit kanker yang ia idap.

Mertua Kate, Raja Charles III dan Ratu Camilla sendiri telah mengetahui kabar bahwa sang menantu tercinta mengidap kanker jauh sebelum kabar ini dibagikan secara resmi kepada khalayak.

 BACA JUGA:

Melansir People, Senin (25/3/2024), juru bicara Istana Buckingham mengungkapkan bahwa Raja Charles sendiri mengaku bangga atas keberanian Kate Middleton untuk menceritakan mengenai kondisi kesehatannya kepada seluruh dunia.

 BACA JUGA:

"Sangat bangga dengan Catherine atas keberaniannya berbicara," bunyi pertanyaan sang juru bicara.

Raja Charles sendiri pun juga diketahui kini sedang menjalankan pengobatan kanker. Pada Februari lalu, dirinya mengalami gangguan prostat yang akhirnya ditemukan bahwa ada indikasi kanker.

Halaman:
1 2 3
      
