Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Arti Kata Gege, Istilah yang Viral di TikTok

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |07:40 WIB
Ternyata Ini Arti Kata Gege, Istilah yang Viral di TikTok
Ilustrasi ternyata ini arti kata gege ( Foto : Freepik)
A
A
A

TERNYATA ini arti kata gege,istilah yang viral di TikTok. Kalimat ini biasanya digunakan dalam obrolan anak muda.

Adapun istilah gege sangat terkenal dan sering diucapkan oleh pecinta game. Lantas apa artinya?

Ternyata ini arti kata gege, istilah yang viral di Tiktok adalah kepanjangan kalimat Good Game. Adapun maknanya adalah mengakui keterampilan pemenang dalam video game multipemain.

Dengan mengucapkan "GG" di akhir pertandingan, Anda menunjukkan bahwa Anda menikmati permainan tersebut dan bahwa lawan Anda memberikan perlawanan yang bagus.

arti kata

Tidak ada kasus yang terdokumentasi tentang pertama kali GG digunakan, namun tidak ada keraguan bahwa akronim tersebut dimulai di kalangan gamer pada akhir tahun 1990an, ketika game multipemain daring pertama kali mulai mendapatkan popularitas. Tak butuh waktu lama, ungkapan tersebut menjadi lazim di kalangan pemain sopan di akhir pertandingan.

Game seperti "Rocket League" bahkan memilikinya sebagai opsi Obrolan Cepat, artinya Anda cukup menekan tombol untuk mendapatkan jenis game tersebut dan mengirimkan "GG" untuk Anda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/16/3192487//ilustrasi-RdBy_large.jpg
TikTok Geser YouTube dan Instagram, Jadi Media Sosial Berita Favorit Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/12/3192055//ilustrasi_live_streaming-WHfl_large.jpg
Bukan Sekadar Engagement, Live Streaming Hadirkan Cara Belanja yang Interaktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181459//komedian_sule-xOGH_large.jpg
Sule Klaim Bisa Hasilkan Rp10 Juta Hanya dari 1 Jam Live TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/16/3174569//tiktok-ucp3_large.jpg
TikTok Kirim Data Dugaan Aliran Dana Judol, Komdigi Cabut Status Pembekuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174242//tiktok-5kOK_large.jpg
Pemerintah Bekukan Izin TikTok, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173665//purbaya-PmYW_large.jpg
Purbaya Sebut Kebijakannya Dipuji Ray Dalio: Dia Ikuti Saya di TikTok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement