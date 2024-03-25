Ternyata Ini Arti Kata Gege, Istilah yang Viral di TikTok

TERNYATA ini arti kata gege,istilah yang viral di TikTok. Kalimat ini biasanya digunakan dalam obrolan anak muda.

Adapun istilah gege sangat terkenal dan sering diucapkan oleh pecinta game. Lantas apa artinya?

Ternyata ini arti kata gege, istilah yang viral di Tiktok adalah kepanjangan kalimat Good Game. Adapun maknanya adalah mengakui keterampilan pemenang dalam video game multipemain.

Dengan mengucapkan "GG" di akhir pertandingan, Anda menunjukkan bahwa Anda menikmati permainan tersebut dan bahwa lawan Anda memberikan perlawanan yang bagus.

Tidak ada kasus yang terdokumentasi tentang pertama kali GG digunakan, namun tidak ada keraguan bahwa akronim tersebut dimulai di kalangan gamer pada akhir tahun 1990an, ketika game multipemain daring pertama kali mulai mendapatkan popularitas. Tak butuh waktu lama, ungkapan tersebut menjadi lazim di kalangan pemain sopan di akhir pertandingan.

Game seperti "Rocket League" bahkan memilikinya sebagai opsi Obrolan Cepat, artinya Anda cukup menekan tombol untuk mendapatkan jenis game tersebut dan mengirimkan "GG" untuk Anda.