Profil dan Potret Livy Renata, Selebgran yang Buka Donasi untuk Belikan Mobil

LIVY Renata mendadak jadi bulan-bulanan warganet, usai membeli mobil mewah untuk sang ibunda diduga hasil dari minta-minta ke netizen. Lewat aplikasi Trakteer, Livy memang menggelar donasi untuk membelikan mobil bagi sang ibunda.

Seperti diungkap oleh akun media X @howtodresvvell, beredar tangkapan layar akun Livy membuka donasi untuk membelikan mobil untuk ibunya. Adapun mobil yang dibelikan untuk sang ibunda yakni Mercedes Benz, tapi tidak diketahui serinya.

Lantas, seperti apa sosok selebgram Livy Renata yang diduga membelikan mobil mewah untuk sang ibunda dari uang sumbangan netizen?

Livy Renata merupakan selebgram dan influencer yang terkenal di Tanah Air. Livy sendiri memulai kariernya sebagai pemain gim profesional atau gamer. Livy bahkan pernah menjadi Brand Ambassador untuk beberapa game online seperti WRT Store, Bear ML Store, dan Brace Auction.

Nama Livy pun makin terkenal di sosial media lantaran sosoknya yang terkenal polos dan apa adanya. Ditambah, Livy juga dikenal sebagai crazy rich dan hidup mewah sejak kecil.

Kisah-kisah Livy semasa sekolah pun sempat viral dan membuatnya semakin terkenal. Livy diketahui pernah bersekolah di luar negeri dan menyambi pekerjaan di sana. Livy pun cukup aktif di beberapa sosial media seperti Instagram dan X.

Parasnya yang cantik membuat dara kelahiran 2002 itu banyak disukai para kaum Adam. Apalagi, dia memang kerap memposting penampilannya dengan baju-baju yang ckup terbuka.