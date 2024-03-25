5 Ide Makeup Simpel untuk Bukber dan Lebaran 2024, Wajah Lebih Memukau

BULAN Ramadhan dan perayaan Lebaran identik dengan momen kebersamaan dan kehangatan. Mulai dari acara bukber (buka bersama) dengan para sahabat, rekan kerja, hingga kumpul keluarga.

Dalam momen spesial seperti sekarang, semua wanita tentu ingin tampil cantik dan memukau bukan? Tak hanya outfit modis, tapi makeup yang tepat dapat menunjang penampilan secara keseluruhan.

Berikut adalah lima ide makeup untuk bukber dan Lebaran 2024 yang akan membuat Anda lebih memukau, sebagaimana dilansir dari Times of India, Senin (25/3/2024)

1. Look natural: Gaya makeup yang paling pas, jika ingin terlihat segar dan cantik tanpa terlalu berlebihan. Aplikasinya, bisa dengan pakai lipstick glossy warna nude , sedikit bedak, dan sedikit highlighter di pipi. Untuk bagian mata, tambahkan sedikit eyeliner coklat, lalu aplikasikan maskara untuk tampilan mata yang sederhana namun tetap menawan.

2. Eyeliner gelap: Buat riasan mata terlihat dramatis dengan menggunakan warna gelap yang tetap elegan. Gunakan pensil eyeliner warna hitam arau coklat gelap untuk memberi garis pada kelopak mata. Setelah itu bisa juga menambahkan maskara untuk membuat bulu mata terlihat lebih tebal dan lentik.