Punya Kulit Wajah Berminyak, Apakah Perlu Pakai Moisturizer?

MEMILIKI kulit wajah tipe berminyak seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesehatan kulit. Tak dipungkiri, banyak yang cenderung menghindari penggunaan moisturizer sehari-hari, karena takut membuat kulit jadi lebih berminyak.

Produksi minyak yang berlebihan seringkali menjadi sumber utama masalah di wajah. Tidak mengherankan jika sebagian orang lebih memilih untuk fokus mencari solusi untuk mengurangi minyak berlebih, daripada mengaplikasikan moisturizer.

BACA JUGA: 7 Tips Kulit Wajah Glowing dan Mulus ala Wanita Jepang

Lantas apakah benar kalau para pemilik kulit tipe oily skin, artinya sudah tak perlu memakai pelembap atau moisturizer dalam rangkaian skincare sehari-harinya? Ternyata jawabannya, Penggunaan skincare yang tepat, seperti moisturizer yang sesuai dengan jenis kulit akan membantu mengurangi dan mengontrol produksi minyak atau sebum berlebih pada kulit.

“Menggunakan produk skincare yang tepat untuk kulit, bisa menyebabkan kulit tidak lagi terlihat berminyak,” kata dokter kulit Julia Schwartz, MD, dikutip dari Byrdie, Senin (25/3/2024)