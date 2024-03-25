Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Punya Kulit Wajah Berminyak, Apakah Perlu Pakai Moisturizer?

Dita Pramesti , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |15:30 WIB
Punya Kulit Wajah Berminyak, Apakah Perlu Pakai Moisturizer?
Pemakaian moisturizer pada kulit berminyak, (Foto: Pressfoto/Freepik)
A
A
A

MEMILIKI kulit wajah tipe berminyak seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesehatan kulit. Tak dipungkiri, banyak yang cenderung menghindari penggunaan moisturizer sehari-hari, karena takut membuat kulit jadi lebih berminyak.

Produksi minyak yang berlebihan seringkali menjadi sumber utama masalah di wajah. Tidak mengherankan jika sebagian orang lebih memilih untuk fokus mencari solusi untuk mengurangi minyak berlebih, daripada mengaplikasikan moisturizer.

Lantas apakah benar kalau para pemilik kulit tipe oily skin, artinya sudah tak perlu memakai pelembap atau moisturizer dalam rangkaian skincare sehari-harinya? Ternyata jawabannya, Penggunaan skincare yang tepat, seperti moisturizer yang sesuai dengan jenis kulit akan membantu mengurangi dan mengontrol produksi minyak atau sebum berlebih pada kulit.

“Menggunakan produk skincare yang tepat untuk kulit, bisa menyebabkan kulit tidak lagi terlihat berminyak,” kata dokter kulit Julia Schwartz, MD, dikutip dari Byrdie, Senin (25/3/2024)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/611/3182535/masker-b8cF_large.jpg
Banyak Dipakai Artis, Masker LED Disorot karena Over Klaim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/611/3166048/wajah-xNnz_large.jpg
5 Tips Atasi Kulit Kering, Ampuh Bikin Kulit Sehat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/611/3163820/teh_hijau-Uhnt_large.jpg
3 Minuman yang Bikin Kulit Cantik dan Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/612/3147241/jenggot-hOsT_large.jpg
Kulit Anak Ruam Kemerahan, Jenggot dan Kumis Ayah Bisa Jadi Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/611/3144534/dulu_mana_serum_atau_toner_ini_urutan_skincare_yang_benar_menurut_ahli-B8Ma_large.jpg
Duluan Mana Serum atau Toner? Ini Urutan Skincare yang Benar Menurut Ahli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/611/3126775/5_tips_jaga_kesehatan_kulit_wajah_agar_fresh_silaturahmi_lebaran-LVvo_large.jpg
5 Tips Jaga Kesehatan Kulit Wajah agar Fresh Silaturahmi Lebaran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement