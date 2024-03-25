Israel Kembali Serang Rumah Sakit Al-Shifa, 170 Orang Tewas

BRIGADE pasukan khusus dan tank dengan cepat mengepung rumah sakit Al-Shifa pada serangan Israel yang diluncurkan awal pekan lalu. Pasukan Israel mengklaim bahwa mereka menyerang militan Palestina hingga menyebabkan beberapa diantaranya tewas.

Operasi Al-Shifa melawan militan Palestina tersebut adalah salah satu pertempuran terbesar sejak perang dimulai.

“Ini adalah operasi dengan kelompok teroris terbesar yang kami tangkap sejak awal perang,” kata Daniel Hagari, kepala juru bicara IDF.

Melansir dari Financial Times pada Senin (25/3/2024), hampir seminggu pertempuran dengan militan Hamas di Al-Shifa, salah satu rumah sakit terbesar di Gaza telah berlangsung.

Israel mengatakan telah menewaskan 170 militan dari Hamas dan Jihad Islam Palestina serta menahan 800 lainnya, termasuk komandan lapangan senior dari kedua kelompok bersenjata tersebut.

Beberapa ribu warga Palestina yang berlindung di Al-Shifa terpaksa mengungsi melalui pos pemeriksaan ke tempat perlindungan di selatan rumah sakit. Selain itu, pasien dan staf medis juga telah dipindahkan ke bagian khusus dari kompleks yang luas tersebut.

Pada minggu pagi, IDF memulai serangan baru di Khan Younis, kota terbesar di Gaza Selatan. Rumah Sakit Al-Nasser dan Al-Amal yang terdapat di kota tersebut dikepung setelah di grebek IDF bulan lalu. Pada November 202, Israel mendapat kecaman internasional selama operasi pertamanya di Al-Shifa.

Beberapa kritikus berpendapat bahwa terowongan di bawah rumah sakit yang dihancurkan pada operasi pertama tidak memenuhi klaim IDF sebagai pusat komando dan kendali yang luas. IDF kemudian menarik diri dari sebagian besar wilayah utara Gaza, termasuk al-Shifa, dan kini melakukan serangan yang ditargetkan dengan pasukan yang lebih kecil di wilayah tersebut.

Menurut otoritas kesehatan di daerah yang dikuasa Hamas, serangan yang terus menerus terhadap Al-Shifa telah menambah kesengsaraan bagi penduduk sipil di Gaza dan lebih dari 32.000 orang telah terbunuh.