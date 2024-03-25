Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Peningkatan Kasus DBD di Indonesia Akibat Penyebaran Nyamuk Wolbachia?

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |22:00 WIB
Peningkatan Kasus DBD di Indonesia Akibat Penyebaran Nyamuk Wolbachia?
Nyamuk Wolbachia jadi penyebab kenaikan kasus DBD? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

DEMAM Berdarah Dengue (DBD) menyerang siapa saja tanpa memandang umur, jenis kelamin. Oleh karena itu, penting untuk tetap waspada terhadap ancaman dengue di lingkungan keluarga dan sekitarnya.

Sayangnya belakangan ini banyak masyarakat beranggapan bahwa kenaikan DBD yang terjadi saat ini dipicu akibat penyebaran nyamuk Wolbachia yang menjadi program pemberantasan DBD. Lantas apakah itu benar?

Menurut Dokter sekaligus Epidemiolog, dr Dicky Budiman, M.Sc. PH menjelaskan Wolbachia tidak ada kaitannya dengan meningkatnya kasus DBD yang saat ini terjadi. Karena program ini juga masih dalam pengembangan riset yang menjadikannya memiliki dampak relatif sedikit.

“Sebetulnya dalam banyak konteks yang terjadi di banyak kota nggak bisa dikatakan ada kaitannya. Karena Wolbachia ini kan masih dalam riset di beberapa kota dan masih sedikit sekali dampaknya jadi tidak lah kalau ada kaitannya dengan Wolbachia dan peningkatan kasus demam berdarah,” kata dr Dicky kepada MNC Portal Indonesia, Minggu 24 Maret 2024.

Demam Berdarah

Maka dari itu, dalam segi konteks yang terjadi di banyak kota, Wolbachia tidak bisa dikatakan ada kaitannya dengan peningkatan kasus DBD. Disisi lain, dr Dicky mengatakan kejadian DBD terjadi akibat lingkungan yang kotor, dan mirisnya dalam kasus ini anak-anak paling banyak terkena dampaknya.

Oleh sebab itu, perlu diperhatikan kondisi kebersihan lingkungan terutama tempat anak bermain atau belajar. Apalagi, saat ini nyamuk Aedes Aegypti juga tidak hanya menyerang pagi atau siang hari saja melainkan sore atau malam juga bisa terjadi.

“Sekarang ini juga dia bisa gigit malam hari. Artinya selain di sekolah, di rumah pun sama jangan ada baju yang tergantung, air yang tergenang termasuk kalau malam lebih baik kamar nya menggunakan kelambu pada bagian pintu atau jendela nya, dan menggunakan anti nyamuk baik itu dioles atau misalnya pakai semprotan ataupun elektrik itu penting sekali,” ucap dr Dicky.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/481/3022077/peringatan-hari-dbd-asean-2024-yuk-pahami-siklus-peningkatan-demam-berdarah-OfHYNeJQkZ.jpg
Peringatan Hari DBD ASEAN 2024, Yuk Pahami Siklus Peningkatan Demam Berdarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/481/3022076/hari-demam-berdarah-dengue-asean-2024-diperingati-pada-15-juni-ini-sejarahnya-Mmte3Rh34J.jpg
Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN 2024 Diperingati Pada 15 Juni, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/481/3004474/kasus-dbd-kembali-meningkat-akhir-april-2024-tembus-88-ribu-cwGT0hvCZl.jpg
Kasus DBD Kembali Meningkat, Akhir April 2024 Tembus 88 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/481/3002125/harga-jasa-fogging-nyamuk-dbd-ini-penjelasan-lengkapnya-5MNbUrWWAV.jpg
Harga Jasa Fogging Nyamuk DBD? Ini Penjelasan Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/481/3001056/total-kasus-dbd-meningkat-menjadi-76-ribu-di-pertengahan-april-2024-9dR7ZIFMLe.jpg
Total Kasus DBD Meningkat Menjadi 76 Ribu di Pertengahan April 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/481/2996652/kasus-dbd-terus-meningkat-kemenkes-sebut-tembus-62-ribu-di-awal-april-2024-7lOECTdFKi.jpg
Kasus DBD Terus Meningkat, Kemenkes Sebut Tembus 62 Ribu di Awal April 2024
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement