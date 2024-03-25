Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Lebaran di Depan Mata, Sandiaga Imbau Perusahaan Bayar THR Duluan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |21:43 WIB
Lebaran di Depan Mata, Sandiaga Imbau Perusahaan Bayar THR Duluan
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengimbau para pengusaha untuk segera membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) lebih cepat kepada karyawan.

Hal itu sebagai upaya agar perputaran ekonomi, khususnya di bulan Ramadhan dapat berjalan lancar.

“Sudah pertengahan Ramadhan, saya imbau kepada pemberi peluang lapangan kerja sektor parekraf untuk membayar THR-nya di depan dan paling lambat pertengahan supaya bisa digunakan untuk persiapan Lebaran,” ujar Sandiaga Uno dalam The Weekly Brief with Sandiaga Uno, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

Sandiaga juga mengimbau untuk para karyawan yang sudah mendapat THR, untuk hati-hati dan bijak saat berbelanja untuk kebutuhan Lebaran.

“Utamakan konsumsi sebagai kebutuhan primer kita dan beli produk-produk Indonesia,” tambah Sandiaga.

Selain itu, Sandiaga meminta kepada masyarakat untuk membeli oleh-oleh di Jakarta untuk dibawa ke kampung halaman.

