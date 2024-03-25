Gen Z Enggan Liburan karena Takut Naik Pesawat Boeing, Sandiaga: Dibercandain Aja!

SEBUAH penelitian yang dilakukan JW Surety Bonds mengungkap bahwa hampir separuh dari seluruh Gen Z takut terbang karena masalah keselamatan yang mengganggu pesawat Boeing 737.

Penelitian ini dilakukan oleh 1.000 orang Amerika tentang perjalanan udara termasuk 230 anggota Gen Z, yang mengejutkan, 49 persen di antaranya kini takut untuk naik pesawat.

“Ketakutan terbang tampaknya semakin meningkat di kalangan Gen Z,” kata Merritt Ryan dari JW Surety Bonds kepada The Post.

Ketakutan ini terjadi sejak pandemi Covid-19, Terapis di New York City, Lesley Koeppel, menyebut para Gen Z kehilangan kemampuan untuk mempercayai orang yang mereka cintai atau institusi sosial yang sangat penting dalam perkembangan mereka.

Terlebih lagi banyak kejadian kecelakaan pesawat Boeing beberapa waktu lalu. Hal itu membuat banyak Gen Z tidak mempercayakan apapun yang dijelaskan oleh maskapai seperti Boeing atau Otoritas Penerbangan Federal AS (FAA).

Ketakutan Gen Z ini tidak hanya di luar negeri, tapi juga di Indonesia. Banyak mereka yang tidak ingin berlibur ke Indonesia karena kebanyakan pesawatnya menggunakan Boeing. Padahal pemerintah terus menggencarkan untuk berwisata di Indonesia.

Menanggapi hal itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan juga maskapai menjamin seluruh armada layak terbang.