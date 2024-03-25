Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Tips Menyimpan Kue Lebaran , Awet dan Gak Gampang Melempem

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |10:30 WIB
5 Tips Menyimpan Kue Lebaran , Awet dan Gak Gampang Melempem
Tips menyimpan kue Lebaran, (Foto: KamranAydinov/Freepik)
A
A
A

MOMEN hari Lebaran biasanya identik dengan aneka sajian kue kering. Mulai dari nastar, kastengel, putri salju, kue sagu, lidah kucing, dan masih banyak lagi.

Biasanya, saat lebaran masyarakat Indonesia kerap menyajikan kue kering hingga bertoples-toples. Salah satunya bertujuan agar bisa selalu dihidangkan untuk para tamu saat melakukan halal bihalal.

Namun, biasanya kue kering kerap tidak habis karena teksturnya sudah mulai melempem, tidak renyah, dan aromanya pun sudah berbeda. Hal ini bisa jadi dikarenakan proses penyimpanannya yang tidak benar. Karena sebenarnya kue kering tidak bisa sembarang diletakkan dalam toples begitu saja.

Ternyata ada cara-cara menyimpan kue kering yang benar agar tetep renyah dan tahan lama. Berikut beberapa tipsnya, dilansir dari berbagai sumber, Senin, (25/3/2024)

1. Dinginkan kue: Bagi yang membuat kue kering sendiri, jangan langsung masukkan kue kering yang baru diangkat dari oven ke dalam toples. Karena biasanya kue tersebut masih lembek dan rentan rusak.

 

Diamkan kue kering di udara terbuka beberapa saat hingga benar-benar dingin. Setelah itu, baru Anda bisa susun di dalam toples atau wadah. Jika langsung menyimpan kue yang baru matang dan masih hangat tersebut ke dalam toples dan ditumpuk akan membuat kue cepat rusak dan melempem.

2. Pastikan wadah kering: Sebelum memasukkan kue kering ke dalam toples atau wadah, pastikan dulu kalau tempat kue tersebut kering. Jika wadah baru dicuci dan dibersihkan dengan air, lap dahulu wadah sampai kering dan angin-anginkan beberapa saat.

Bila perlu jemur di bawah sinar matahari agar benar-benar kering, meletakkan kue kering di dalam wadah yang lembap akan membuat kue bukan hanya melempem bahkan jadi cepat berjamur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/298/3126373/kue_kering_lebaran_awet_berapa_lama_ini_tips_penyimpanannya_agar_tak_mudah_basi-pA1r_large.jpg
Kue Kering Lebaran Awet Berapa Lama? Ini Tips Penyimpanannya Agar Tak Mudah Basi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/612/3126357/4_kue_kering_ini_sering_muncul_saat_lebaran_adakah_favorit_kamu-UTKg_large.jpg
4 Kue Kering Ini Sering Muncul Saat Lebaran, Adakah Favorit Kamu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/298/3122939/8_kesalahan_umum_yang_sering_bikin_hasil_kue_kering_lebaran_gagal_simak_solusinya-2BLG_large.jpg
8 Kesalahan Umum yang Sering Bikin Hasil Kue Kering Lebaran Gagal, Simak Solusinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/298/2992202/survei-kue-nastar-masih-jadi-primadona-masyarakat-indonesia-saat-lebaran-gHdNSJvszq.jpg
Survei: Kue Nastar Masih Jadi Primadona Masyarakat Indonesia saat Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/298/2992185/agak-lain-kue-nastar-satu-ini-dicocol-ke-selai-nanas-0n0yFrrT0D.jpg
Agak Lain, Kue Nastar Satu Ini Dicocol ke Selai Nanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/298/2993510/resep-kue-lebaran-lidah-kucing-keju-garing-dan-nikmat-DvJwv4aqO9.jpg
Resep Kue Lebaran Lidah Kucing Keju, Garing dan Nikmat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement