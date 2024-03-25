5 Tips Menyimpan Kue Lebaran , Awet dan Gak Gampang Melempem

MOMEN hari Lebaran biasanya identik dengan aneka sajian kue kering. Mulai dari nastar, kastengel, putri salju, kue sagu, lidah kucing, dan masih banyak lagi.

Biasanya, saat lebaran masyarakat Indonesia kerap menyajikan kue kering hingga bertoples-toples. Salah satunya bertujuan agar bisa selalu dihidangkan untuk para tamu saat melakukan halal bihalal.

Namun, biasanya kue kering kerap tidak habis karena teksturnya sudah mulai melempem, tidak renyah, dan aromanya pun sudah berbeda. Hal ini bisa jadi dikarenakan proses penyimpanannya yang tidak benar. Karena sebenarnya kue kering tidak bisa sembarang diletakkan dalam toples begitu saja.

Ternyata ada cara-cara menyimpan kue kering yang benar agar tetep renyah dan tahan lama. Berikut beberapa tipsnya, dilansir dari berbagai sumber, Senin, (25/3/2024)

1. Dinginkan kue: Bagi yang membuat kue kering sendiri, jangan langsung masukkan kue kering yang baru diangkat dari oven ke dalam toples. Karena biasanya kue tersebut masih lembek dan rentan rusak.

Diamkan kue kering di udara terbuka beberapa saat hingga benar-benar dingin. Setelah itu, baru Anda bisa susun di dalam toples atau wadah. Jika langsung menyimpan kue yang baru matang dan masih hangat tersebut ke dalam toples dan ditumpuk akan membuat kue cepat rusak dan melempem.

2. Pastikan wadah kering: Sebelum memasukkan kue kering ke dalam toples atau wadah, pastikan dulu kalau tempat kue tersebut kering. Jika wadah baru dicuci dan dibersihkan dengan air, lap dahulu wadah sampai kering dan angin-anginkan beberapa saat.

Bila perlu jemur di bawah sinar matahari agar benar-benar kering, meletakkan kue kering di dalam wadah yang lembap akan membuat kue bukan hanya melempem bahkan jadi cepat berjamur.