HOME WOMEN FASHION

5 Ide Outfit Bukber ala Wulan Guritno, Pasti Jadi Pusat Perhatian

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |09:08 WIB
5 Ide Outfit Bukber ala Wulan Guritno, Pasti Jadi Pusat Perhatian
Wulan Guritno. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENAMPILAN Wulan Guritno memang selalu menarik perhatian. Meski sudah berusia kepala empat, dirinya masih tetap terlihat awet muda dan menjaga tubuhnya tetap menarik.

Selain itu, Wulan banyak mengunggah potret cantiknya di Instagram. Tak jarang penampilannya menjadi buah bibir netizen karena stylish dan kece. Meski kerap tampil seksi dan terbuka, beberapa outfit Wulan Guritno ada juga yang tampil tertutup.

Anda bisa menjadikan outfit Wulan Guritno ini sebagai inspirasi untuk bukber. Berikut ide outfit ala Wulan Guritno untuk bukber yang sopn dan tertutup. Berikut ulasannya dari Instagram @wulanguritno.

Pakai setelah motif

Wulan Guritno

Untuk tampilan lebih sopan, Anda bisa pakai setelah motif seperti yang dipakai Wulan Guritno. Di foto ini Wulan memakai atasan dan rok motif gajah berwarna biru dan krem. Untuk tampilan rambutnya sendiri ia biarkan tergerai.

Cantik pakai baju muslim

Wulan Guritno

Beberapa orang memilih pakai baju muslim saat bubker. Anda bisa coba setelah atasan model pinguin dipadukan dengan celana yang terdapat aksen motif di sisi baju dan celananya. Busana yang dipakai Wulan ini terlihat kalem dengan warna biru muda.

Dress floral

Wulan Guritno

Untuk tampilan lebih nyentrik, Anda bisa pakai dress dengan warna dan motif yang ramai. Anda bisa pakai dress warna kuning dipadukan dengan motif floral warna pink. Selain lebih feminin, Anda juga bisa jadi pusat perhatian.

Halaman:
1 2
      
