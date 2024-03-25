5 Ide Outfit Buker ala Nikita Willy, Cocok Untuk yang Suka Tampil Feminin

NIKITA Willy dikenal sebagai artis yang memiliki penampilan stylish. Tak heran bila gaya outfitnya kerap ditiru oleh pengikutnya.

Ya, beberapa style Nikita Willy juga bisa dijadikan ide outfit untuk bukber lho. Dijamin tampilan Anda makin feminin dan kece.

Berikut ide outfit bukber ala Nikita Willy seperti dilansir dari Instagram @nikitawillyofficial94.

Pakai outfit all black

Kalau Anda ingin tampilan yang tidak mencolok, bisa menggunakan busana berwarna all black. Anda bisa memakai gamis hitam dipadukan dengan hijab dan sneakers. Jangan lupa tambahkan kacamata kalau acara bukbernya di outdoor.

Pakai gamis abu-abu

Agar suasana Ramadhannya makin berasa, Anda bisa pakai gamis saat bukber. Pilih gamis dengan warna yang kalem, seperti abu-abu. Untuk alas kakinya Anda bisa pakai sneakers putih.

Setelan warna kuning

Busana yang dipakai untuk bukber tentunya disesuaikan dengan tempatnya. Kalau Anda bukber di tempat mewah, bisa coba outfit ala Nikita Willy satu ini. Anda bisa pakai setelah warna kuning yang terdiri dari blouse tanpa lengan dan rok. Untuk membuat gaya Anda makin modis, tambahkan tas kecil dan high heels.