Geser Lisa BLACKPINK, Danielle NewJeans Jadi Global Ambassador Celine

RUMAH mode asal Perancis, Celine, baru saja menunjuk Danielle, salah satu personel New Jeans untuk jadi wajah terbarunya.

Ya, Celine yang sebelumnya identik dengan Lisa BLACKPINK kini, seperti dikutip dari Teen Vogue, Senin (25/3/2024) telah menunjuk pelantun hits OMG dan Ditto tersebut sebagai global ambassador atau duta merek global mereka yang terbaru.

Akun Twitter resmi @celineofficial mengumunkan kabar ini dengan membagikan foto Danielle dalam nuansa foto hitam putih.

“Celine dengan bangga mengumumkan bahwa Danielle, dari New Jeans akan mewakili rumah mode sebagai global ambassador,” bunyi cuitan akun @celineofficial.

Sebelumnya, pada 2023 sewaktu belum bergabung dengan Celine, idol K-Pop berusia 18 tahun ini juga pernah bekerjasama sebagai brand ambassador dari Burberry dan YSL Beauty.