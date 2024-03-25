Hadirkan 150 Brand Lokal, Trademark Market Jakarta Sukses Digelar

JAKARTA- Trademark Market selalu menjadi panggung bagi ratusan brand lokal di Bandung yang menghadirkan ratusan tenant dan puluhan ribu pengunjung di setiap acaranya. Pada 2024 ini, konsistensi tersebut membawa Trademark Market sampai di Jakarta, dengan menghadirkan 150 brand lokal yang telah dikurasi dari berbagai industri, yang didominasi oleh industri fashion, kuliner, hingga entertainment berlangsung selama tiga hari, 22 - 24 Maret 2024, di City Hall Pondok Indah Mall 3 Jakarta.

Di hari pertama Trademark Market, sukses mencuri perhatian warga Jakarta mulai pagi hari terlihat sudah memenuhi pintu gate masuk sebelum dibuka dan untuk mengawali diresmikannya Trademark Market Jakarta dilakukanlah sesi pengguntingan pita oleh Dewi Rezer dan Aimee Juliette selaku perwakilan dari Public Figure dan Saira Nisar selaku CEO of Trademark Market.

Selain itu, dalam Pers Konferensi yang juga di gelar di City Hall PIM 3, Saira juga menjelaskan pemilihan tema Trademark Market 2024 "Sesimple mencari harta karun yang membawa pleasure". Selama 3 hari berlangsung, para pengunjung dapat menikmati berbelanja berbagai kebutuhan fashion untuk wanita, pria, dan anak. Serta dilengkapi dengan tenant kuliner yang menarik.

Saira juga bercerita mengenai goals-nya untuk Trademark Market ke depannya. “Sudah 10 tahun di Bandung. Dengan rata-rata 50.000 pengunjung. Dulu pernah ditanya pada saat bikin Trademark aku pengen semua orang Bandung tahu seberapa kreatif dan kerennya lokal brandnya mereka. Sekarang aku pengen lebih lagi bahwa bukan cuma Bandung tapi bisa showcasing brand-brand lokal yang akhirnya kecil-kecil bisa berkembang,” ujarnya.

Dia berharap untuk Trademark Market Jakarta berkesan untuk warga Jakarta dan sebagai bentuk nyata dari mendukung brand lokal. Trademark Market 2024 juga berkolaborasi dengan brand partner dalam kampanye "Shop Local Support Local" bersama Scentials - Merche, Doku, Ethix, Lalamove dan Bobobox.

Jangan sampai lewatkan shopping-spree di Trademark Market Jakarta hingga akhir pekan ini. Dan sampai berjumpa di Trademark Market yang akan datang di Trans Convention Centre Bandung pada 28-31 Maret 2024. Informasi lebih lanjut @Trademarkmarket.

(Fitria Dwi Astuti )