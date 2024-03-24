Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Dihadiahi Umrah oleh BRI, Agen BRILink Ini Pilih Berangkatkan Karyawan ke Tanah Suci

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |23:39 WIB
Dihadiahi Umrah oleh BRI, Agen BRILink Ini Pilih Berangkatkan Karyawan ke Tanah Suci
Lim Sui Hap sukses menjadi Agen BRILink hingga berangkatkan karyawan umrah. (Foto: Tuty Ocktaviany/Okezone.com)
A
A
A

KESUKSESAN Lim Sui Hap sebagai Agen BRILink rupanya ikut dirasakan oleh karyawannya, Een. Pemilik Toko Plastik 45 ini dihadiahi umrah oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, lantaran sukses mendapatkan nilai transaksi terbanyak tingkat nasional.

Lim Sui Hap merasakan betul mendapatkan banyak manfaat ketika menjadi Agen BRILink. Selama lima tahun bermitra dengan BRI, usaha plastik dan perabot miliknya semakin banyak pembelinya.

“BRI sangat berjasa dan membantu saya. Jadi, kalau ada apa-apa ke BRI. Makanya saya tidak lepas dari BRI,” tutur Lim Sui Hap kepada Okezone.com, ditemui di Toko Plastik 45, Jalan Raya Pasar Inpres, Kelapa Gading, Jakarta Utara, belum lama ini.

Agen BRILink
Lim Sui Hap usaha perabot sekaligus Agen BRILink. (Foto: Tuty Ocktaviany)

Berkat pelayanan dan kedekatannya dengan masyarakat setempat, pria yang akrab disapa Koh Lim ini sukses menjadi Agen BRILink. Banyak masyarakat yang memanfaatkan produk-produk keuangan milik BRI.

“Bahkan saat pandemi Covid-19, transaksi di tempat saya masih bagus. Bank-bank justru tutup. Tempat lain juga banyak yang tutup, kita tetap buka,” katanya.

Atas pencapaian nilai transaksi terbanyak di tingkat nasional, pria yang pernah kuliah di Yayasan Administrasi Indonesia (YAI) ini mendapatkan hadiah dari BRI.

“Saya dapat hadiah umrah. Tapi karena saya non-Muslim, hadiah tersebut saya berikan ke karyawan. Bisa saja hadiah itu diganti perjalanan ke negara lain, tapi saya putuskan untuk kasih kenang-kenangan ke karyawan,” kata Koh Lim.

Kebaikan Koh Lim dengan memberikan hadiah umrah ke karyawannya, Een, sangat mulia dan inspiratif. Dia rupanya memberikan apresiasi kepada Een yang telah bekerja dengannya selama 18 tahun.

“Mana ada karyawan dapat umrah tiba-tiba. Saya pilih Een yang berangkat,” ucapnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/11/3053233/agenbrilink-mbkZ_large.jpg
Milestone Sejarah Inklusi Keuangan di Indonesia, Jumlah AgenBRILink Tembus 1 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/11/3034142/agenbrilink-g8wX_large.jpeg
Wanita Asal Tanjung Priuk Ini Buktikan Kisah Suksesnya Jadi AgenBRILink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/11/3033297/agenbrilink-j04n_large.jpeg
Jadi AgenBRILink, Wanita Hebat ini Terus Berinovasi Bawa Manfaat ke Masyarakat Sekitar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/11/3029898/agen_brilink_gresik-7cNF_large.jpeg
Jaga Pelanggan Tetap Setia, Intip Cara Unik AgenBRILink di Gresik Jawa Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/612/3002359/fokus-dan-berikan-edukasi-kepada-masyarakat-triono-sukses-jadi-agen-brilink-hingga-punya-dua-toko-ayno-cell-u6e6NHKMfS.jpeg
Fokus dan Berikan Edukasi kepada Masyarakat, Triono Sukses Jadi Agen BRILink hingga Punya Dua Toko Ayno Cell
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/612/3001953/pelayanan-dan-kreativitas-penentu-kesuksesan-agen-brilink-farah-cell-2-YunCgaW04M.jpeg
Pelayanan Terbaik dan Kreativitas Penentu Kesuksesan Agen BRILink Farah Cell 2
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement