Dihadiahi Umrah oleh BRI, Agen BRILink Ini Pilih Berangkatkan Karyawan ke Tanah Suci

KESUKSESAN Lim Sui Hap sebagai Agen BRILink rupanya ikut dirasakan oleh karyawannya, Een. Pemilik Toko Plastik 45 ini dihadiahi umrah oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, lantaran sukses mendapatkan nilai transaksi terbanyak tingkat nasional.

Lim Sui Hap merasakan betul mendapatkan banyak manfaat ketika menjadi Agen BRILink. Selama lima tahun bermitra dengan BRI, usaha plastik dan perabot miliknya semakin banyak pembelinya.

“BRI sangat berjasa dan membantu saya. Jadi, kalau ada apa-apa ke BRI. Makanya saya tidak lepas dari BRI,” tutur Lim Sui Hap kepada Okezone.com, ditemui di Toko Plastik 45, Jalan Raya Pasar Inpres, Kelapa Gading, Jakarta Utara, belum lama ini.



Lim Sui Hap usaha perabot sekaligus Agen BRILink. (Foto: Tuty Ocktaviany)

Berkat pelayanan dan kedekatannya dengan masyarakat setempat, pria yang akrab disapa Koh Lim ini sukses menjadi Agen BRILink. Banyak masyarakat yang memanfaatkan produk-produk keuangan milik BRI.

“Bahkan saat pandemi Covid-19, transaksi di tempat saya masih bagus. Bank-bank justru tutup. Tempat lain juga banyak yang tutup, kita tetap buka,” katanya.

Atas pencapaian nilai transaksi terbanyak di tingkat nasional, pria yang pernah kuliah di Yayasan Administrasi Indonesia (YAI) ini mendapatkan hadiah dari BRI.

“Saya dapat hadiah umrah. Tapi karena saya non-Muslim, hadiah tersebut saya berikan ke karyawan. Bisa saja hadiah itu diganti perjalanan ke negara lain, tapi saya putuskan untuk kasih kenang-kenangan ke karyawan,” kata Koh Lim.

Kebaikan Koh Lim dengan memberikan hadiah umrah ke karyawannya, Een, sangat mulia dan inspiratif. Dia rupanya memberikan apresiasi kepada Een yang telah bekerja dengannya selama 18 tahun.

“Mana ada karyawan dapat umrah tiba-tiba. Saya pilih Een yang berangkat,” ucapnya.