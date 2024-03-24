Harga Casing Handphone Nagita Slavina Tembus Rp2 juta, Bikin Netizen Meringis

NAGITA Slavina tak pernah lepas dari sorotan netizen. Istri Raffi Ahmad ini selalu menyita perhatian, termasuk soal barang-barang mewahnya.

Tak cuma barang mewah seperti tas dan baju branded, barang-barang kecil milik Nagita juga ternyata tak luput dari harga yang fantastis. Baru-baru ini, casing HP ibu dua anak itu menjadi sorotan. Bagaimana tidak, pelindung ponsel wanita 35 tahun itu memiliki harga yang gak kaleng-kaleng.

Melansir Instagram, @fanpage_nagitaslavina, case HP wanita yang akrab disapa Gigi itu merupakan keluaran brand fashion asal Amerika Serikat, Kate Spade seri Morgan Colorblocked Pvc Phone Case Cardholder Crossbody.

Case tersebut berwarna merah muda dengan nuansa pastel yang cerah. Case ini juga berfungsi sebagai cardholder dengan bagian dompet kecil di bagian belakangnya.

Adapula tali lanyard dari case tersebut sehingga ponsel bisa digantungkan di leher penggunanya. Warna case HP ini juga begitu feminine dan begitu cocok saat dikenakan oleh Nagita.

Tak tanggung-tanggung, harga case HP Nagita Slavina ini dibanderol cukup mahal dan menguras kantong. Pasalnya, case tersebut dirilis dari salah satu brand ternama kelas dunia.vUntuk satu case ponsel tersebut dibanderol seharga Rp2,3 juta.