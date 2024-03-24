Potret Paula Verhoeven Bercadar di Tanah Suci, Tampilnya Anggun Banget

DI bulan Ramadan ini memang banyak para selebriti yang memilih menggunakan busana muslim. Salah satunya yakni Paula Verhoeven. Istri Baim Wong ini sering tampil dengan outfit casual tanpa hijab.

Namun, beberapa kali Paula mengejutkan netizen dengan membagikan potret dirinya tampil dengan gamis dan kerudung syari melalui akun Instagram pribadinya.

Terbaru, kini Paula kembali membuat netizen kaget dengan tampilannya yang sangat menutup aurat. Dirinya mengenakan gamis, hijab syar’i hingga cadar. Penampilannya bikin pangling!

BACA JUGA: Ini 10 Tren Warna Baju Lebaran 2024

Mengutip dari Instagram @paula_verhoeven, perempuan yang akrab disapa Mama Pau ini terlihat sedang menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci. Maka tidak aneh jika dirinya tampil begitu menutup aurat.

Penampilan Paula ini mendapat respons positif dari netizen. Banyak yang mendoakan Paula akan istiqomah dalam mengenakan hijab sehari-hari. Berikut ini 3 potret Paula Verhoeven tampil pakai cadar yang membuat netizen pangling.

Pakai gamis dan kerudung cokelat yang dipadukan dengan cadar hitam

Paula terlihat mengenakan gamis warna cokelat yang sangat longgar, tidak membentuk tubuh sama sekali. Untuk penutup kepalanya, Paula memilih kerudung warna yang sama dengan gamis yang digunakan. Kemudian, ia menambahkan cadar hitam. Dalam kesempatan ini, hanya mata tajam Paula Verhoeven yang terlihat.

Menutup bagian tangannya dengan manset

Paula benar-benar menutup auratnya dengan sempurna kala ibadah di Tanah Suci ini. Dirinys bukan hanya mengenakan cadar, tetapi juga manset di bagian tangannya.

Hal tersebut terlihat kala dirinya sedang mengantre di salah satu kedai kopi. paula terlihat mengenakan satu set pakaian warna latte, mulai dari gamis, hijab, hingga cadar. Dirinya juga terlihat menambahkan manset tangan warna cokelat untuk menutupi bagian depan lengan tangannya yang mungkin akan terlihat.

Penampilan Paula ini benar-benar sangat luar biasa. Dirinya berpakaian menutup aurat sebagaimana mersinya.